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車震活春宮！遛狗男手電筒照見全裸男女 警到場還在激戰

香港01／ 撰文：田中貴
原Po當時帶狗散步。（X影片截圖）
原Po當時帶狗散步。（X影片截圖）

日本土地問題嚴峻？1名狗主夜晚帶狗散步，由於現場環境幽暗，所以用電筒照明，意外照到1輛紅色私家車激烈搖晃，細心一看，原來有1對男女在車內「愛愛」。男女被撞破好事後表情尷尬，連忙用衣物遮掩容貌和身體，狗主雖然笑著道歉表示「不好意思」，但事後仍然報警，更聽聞2人在警方到場時仍然繼續「激戰」。網友笑言是「真實版《魔鏡號》」、「道歉時露出恥笑表情是常識吧」。

原po在社交平台X（前稱Twitter）表示現場位於日本岐阜縣山縣市高富區，附近設有工廠和民宅，他亦上傳1條影片，長約24秒，顯示當時是晚上，現場一帶不見路燈，原po正帶狗散步，並用電筒協助照亮附近環境，但發現有1輛紅色私家車正在激烈搖晃，便將電筒照向車頭位置，驚見一對全裸男女，當中女方露股，更可清楚見到2人容貌。車上男女大感尷尬，立即用衣物遮掩樣貌和身體。

原po突然撞破別人好事，笑說「不好意思」，但他事後仍然報警，更聽聞在警員趕至時，該對男女仍然在「愛愛」。原po在網上笑問不知道對方為何選擇車震，亦不清楚為何女方沒有拒絕如此要求。

原po笑言「真實版《魔鏡號》」、「笑什麼？你其實很想要吧」、「道歉時露出恥笑表情是常識吧」、，亦有人批評原po上載影片時，應該為2位當事人打馬賽克。

見到一對全裸男女在車內激戰。（X影片截圖）
見到一對全裸男女在車內激戰。（X影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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