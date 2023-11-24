快訊

趙少康當侯友宜副手辭主持棒 「少康戰情室」秒改名找她救火

北市傳工安意外！防水工程3工人昏倒 1人無呼吸心跳

不聽媽媽的話 歐洲央行總裁曝兒子加密貨幣投資幾乎賠光

31歲媽假扮國中女兒上學！被老師戳破稱「做社會實驗」 判決出爐曝下場

聯合新聞網／ 綜合報導
一名33歲女子在2021年假扮國中女兒去上學，被戳穿後稱在做社會實驗，如今下場曝光。圖片來源/YT「Casey Garcia」
一名33歲女子在2021年假扮國中女兒去上學，被戳穿後稱在做社會實驗，如今下場曝光。圖片來源/YT「Casey Garcia

美國德州一名33歲女子在2021年時，冒充當時13歲的國中女兒到校上課，她自由地穿梭在校園中都未曾被發現，直到在課堂上老師察覺不對勁，整起事件才被戳穿。女子雖坦言她是在進行「社會實驗」，不過如今法院判決出爐，女子因非法侵入罪被判處6個月的緩刑。

根據《華盛頓郵報》報導，當時該女子為了模仿13歲的女兒，特地曬黑自己的皮膚，還去染了頭髮，將自己偽裝成國中生，成功混入女兒的學校，她不僅能在大廳中自由走動，也能到食堂吃午餐，甚至還能參與課程不被發現，直到被老師戳穿後，她才坦言自己是女孩的媽媽，且正在進行社會實驗。

這名女子將偽裝過程記錄下來並上傳YouTube，隨即受到強力譴責，她對此再次發文表示，自己如此做的目的是為了引起社會對校園安全的重視，尤其當涉及到校園槍擊事件時，她試圖透過這種方式證明，學校需要更好地加強對學生的安全保障。

此外，女子的律師也表示，很開心她免於入獄，不過針對仍被定罪一事感到有些失望，律師認為她只是想改善學校安全，「顯然侵入校園且沒有人因此受到傷害，比你試圖避免的校園槍擊事件所帶來的危害還要小。」

對此，偵辦此案的指揮官回應，女子的行為已對學校及其學生構成了威脅，他進一步說明，若是女子有擔憂應該向學校管理人員表達，這種行為更是把學生置於危險之中，且在社區中引起了不必要的恐慌。如今判決出爐，女子也將負起法律責任，法官依非法侵入罪判處女子6個月緩刑，且須支付700美元（約新台幣22000元）的罰款，另有100小時的社區服務。

美國 德州 國中生

延伸閱讀

有男友還是愛上隔壁鄰居太太 她乾脆邀夫妻倆「四角戀」

真的很缺錢！人妻結婚八年偷偷上網找乾爹 後悔求救：好噁心

背債近百萬元 單親媽靠「大富翁理財法」8個月還清

想節省50分鐘車程 女用Google導航反被困沙漠：整個下午泡湯

相關新聞

31歲媽假扮國中女兒上學！被老師戳破稱「做社會實驗」 判決出爐曝下場

美國德州一名33歲女子在2021年時，冒充當時13歲的國中女兒到校上課，她自由地穿梭在校園中都未曾被發現，直到在課堂上老師察覺不對勁，整起事件才被戳穿。女子雖坦言她是在進行「社會實驗」，不過如今法院判決出爐，女子因非法侵入罪被判處6個月的緩刑。

淫狼繼父喪妻後性侵13歲繼女兒致懷孕產子 還辯稱：她逼我 官判重刑

馬來西亞1名男子在妻子因腦癌過世後，竟然向13歲繼女兒伸出狼爪，4度性侵對方，甚至誕下男嬰。淫狼繼父在庭上否認控罪，更辯稱是「被繼女兒強逼」所致，最終法官將他重判囚22年及鞭刑15下。

7旬女司機去吃早餐 突頭暈停車變踩油門衝進餐廳 2客人遭撞斷腳骨

去吃早餐竟駕車撞入餐廳？馬來西亞1名7旬華裔女司機上午載朋友到茶餐室吃早飯時，突然踩油撞入餐廳內，撞倒椅櫈直再撼牆角才停下，車頭嚴重損毀。車禍中2名客人閃避不及被撞倒地上，腿部骨折鮮血直流，需送院治理。當地傳媒指女司機當時想停車吃早飯及服藥，但突然感頭暈誤踩油門才出事，她事後深感自責，因受驚過度由兒子送往醫院檢查。

賠掉一棟房子的15歲國中生：南韓逾5%青少年「賭博成癮」

來自慶尚北道浦項市的金敏才（化名），是名就讀高二的17歲學生，平常在便利商店打工。敏才有時會跟朋友多借點小錢玩樂花用，次數不多，而且一直都是有借有還。

影／一生翻肚游泳！深海怪魚身分曝光 靠「垂釣」捕食「深海法拉利」

魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。

為愛追求風俗女 卻因對方母親瘋狂行徑而人生劇變⋯結局讓他後悔不已

感情世界裡，兩個人之間的交往、婚姻雖與他人無關，但現實中仍會受到許多因素阻擾，而親人便是其中之一。最近日媒便報導了一起案例，一名30多歲的上班族男性，在因緣際會下認識並喜歡上一位在風俗業工作的女性，雖然兩人之後順利交往、同居，卻因女友母親瘋狂地騷擾和阻擾，最終使他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。