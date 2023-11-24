31歲媽假扮國中女兒上學！被老師戳破稱「做社會實驗」 判決出爐曝下場

美國德州一名33歲女子在2021年時，冒充當時13歲的國中女兒到校上課，她自由地穿梭在校園中都未曾被發現，直到在課堂上老師察覺不對勁，整起事件才被戳穿。女子雖坦言她是在進行「社會實驗」，不過如今法院判決出爐，女子因非法侵入罪被判處6個月的緩刑。

根據《華盛頓郵報》報導，當時該女子為了模仿13歲的女兒，特地曬黑自己的皮膚，還去染了頭髮，將自己偽裝成國中生，成功混入女兒的學校，她不僅能在大廳中自由走動，也能到食堂吃午餐，甚至還能參與課程不被發現，直到被老師戳穿後，她才坦言自己是女孩的媽媽，且正在進行社會實驗。

這名女子將偽裝過程記錄下來並上傳YouTube，隨即受到強力譴責，她對此再次發文表示，自己如此做的目的是為了引起社會對校園安全的重視，尤其當涉及到校園槍擊事件時，她試圖透過這種方式證明，學校需要更好地加強對學生的安全保障。

此外，女子的律師也表示，很開心她免於入獄，不過針對仍被定罪一事感到有些失望，律師認為她只是想改善學校安全，「顯然侵入校園且沒有人因此受到傷害，比你試圖避免的校園槍擊事件所帶來的危害還要小。」

對此，偵辦此案的指揮官回應，女子的行為已對學校及其學生構成了威脅，他進一步說明，若是女子有擔憂應該向學校管理人員表達，這種行為更是把學生置於危險之中，且在社區中引起了不必要的恐慌。如今判決出爐，女子也將負起法律責任，法官依非法侵入罪判處女子6個月緩刑，且須支付700美元（約新台幣22000元）的罰款，另有100小時的社區服務。