為愛追求風俗女 卻因對方母親瘋狂行徑而人生劇變⋯結局讓他後悔不已

感情世界裡，兩個人之間的交往、婚姻雖與他人無關，但現實中仍會受到許多因素阻擾，而親人便是其中之一。最近日媒便報導了一起案例，日本一名30多歲的上班族男性，在因緣際會下認識並喜歡上一位在風俗業工作的女性，雖然兩人之後順利交往、同居，卻因女友母親瘋狂地騷擾和阻擾，最終使他失去工作、被逼得需要搬家，令他回想起來十分懊悔。

據日媒「日刊SPA」報導，當事人阿部武弘(化名)原在一間小公司任職十餘年，因為做事認真、老實，十分受社長青睞。某天，上司帶著他一起去夜總會時，一向憨厚誠懇的阿部，對在那工作的H小姐一見鍾情了，看出阿部心意的上司甚至還幫忙撮合彼此，之後兩人順利交往。

在交往半年之後，阿部向女方提出，希望她能辭掉在夜總會的工作，被H小姐以經濟為由拒絕後，阿部更誠懇地表示，他是想以結婚為前提交往，兩人也可以在自己住的公寓同居。H小姐雖然苦惱，最終仍接受了他的請求。

然而，在兩人開始同居、H小姐也轉行從事其他行業之後，阿部發現對方的手機總是有電話打進來，訊息、來電量多到令他懷疑是不是女方出軌了。見H小姐每次在手機通知響起時馬上切成靜音，阿部忍不住向她質問是怎麼回事，對方的回答卻讓她意外，「是我媽」，隨後便沉默不語。

經過了解後，阿部總算了解內情，H小姐自幼父母離異，因為想回報母親獨自一人拉拔她長大的辛苦，高中時H小姐便開始打工，並將所有收入都拿回家裡。不過，不知從何時起， H母逐漸迷上了牛郎俱樂部，開始胡亂消費，還會因為發酒瘋而家暴她，H小姐只能向母親承諾，會在薪水優渥的夜總會工作、並拿錢回家，才得以搬出老家。

不過，自H小姐從風俗業離職、手頭不再像從前那樣寬裕後， H母便開始不滿了，頻繁的電話轟炸就是由於這個原因。

阿部聽完，考慮到強硬讓母女兩人斷絕往來的話，會使對方傷心，決定親自打電話和H母談談，想著如果好好溝通、對方一定會理解。阿部用H小姐的手機撥給 H母，對方發現是女兒的男朋友後，態度出奇和善，然而，在阿部告知了自己的住家地址和公司名稱後，H母的語氣隨即180度大轉變，大吼，「把H還來！不然我就去騷擾你的公司」、「要跟她交往的話，就每個月給我錢」等惡劣的話，阿部無奈之下只能掛掉。

在那之後H母的騷擾不斷，他們決定尋求律師協助，然而在這過程中，阿部的公司開始接到聲稱「你們公司叫阿部的男職員欺騙我女兒、讓她懷孕」、「搞亂我女兒的人生，還不快點賠錢補償」等恐嚇電話，甚至住家的電鈴也常被不明人士亂按。

最後，阿部被上司告知，H母的行為已造成公司的困擾，而H小姐也在某天，在家中桌上放了一封離別的信，從此音訊全無。阿部認為自己在現職公司及住處已經待不下去了，於是決定離職並搬離公寓。事後，阿部對自己的決定後悔不已，「家庭問題難解，假如當初自己不要聯絡H小姐的母親，兩人是不是就能擁有嶄新的美好未來呢？」，不過一切都太遲了。

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