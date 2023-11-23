裸女大鬧機場影片瘋傳！ 又跳又吼襲擊旅客後續更狂 警揭內情

沒有最瘋狂，只有更瘋狂！網上瘋傳1段「裸女大鬧機場」影片，看到智利聖地牙哥（ Santiago ）有1名女子全裸闖入機場搗亂，失控吼叫攻擊旅客，又四處游走上下跳動遊蕩。警方接報到場，女子非但沒有合作，反而出手襲警，結果遭制伏帶離走。據報女子疑因服用迷幻藥后出現幻覺才失控鬧事，警方正調查事件。

網上流傳影片看到，1名女子全身赤裸在機場遊蕩，一看到旅客就即時吼叫衝向前，不少旅客立即避開。女子之後再漫無目的四處遊走，但又突然大呼大叫原地激烈彈跳，並突然拉倒路過旅客，之後就面朝地倒在地上。

另1段影片看到，女子似乎走到門口位置，警方及工作人員已接報到場處理並圍堵女子，其間女子拒絕合作，又突然出手攻擊警員並繼續大叫，最終被2名警員合力制伏帶走。

據外媒報導，事件於11月16日晚上發生，地點在智利首都聖地牙哥（ Santiago ）阿圖羅.梅里諾.貝尼特斯準將國際機場（ Arturo Merino Benítez International Airport ），而女子疑在聖地牙哥大學城區（ Barrio Universitario ）派對上服用迷幻蘑菇後出現強烈幻覺，導致失控鬧事。

據報女子酒精和藥物檢測都呈陽性反應，警方正調查事件。

延伸閱讀：

港女大鬧港鐵片瘋傳！暴怒駡爆「大陸兒子」網友聽到崩潰：求字幕

大陸男女大鬧新加坡機場！女咆哮「護照還我」要回中國後續是 ...

文章授權轉載自《香港01》

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885