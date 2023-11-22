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「軟萌妹子」讓粉絲心癢癢！網紅一開口現驚人反轉 真實身分秒揭穿

聯合新聞網／ 綜合報導
Himenii（ひめにぃ様）是日本網路名人，以「男扮女裝」的形象爆紅。圖／取自X@1293Maron
Himenii（ひめにぃ様）是日本網路名人，以「男扮女裝」的形象爆紅。圖／取自X@1293Maron

為了追求更好的模樣，許多人都會花很多心思研究化妝、穿著的技巧。近日，一段影片在網路上爆紅，一名穿著水藍色花邊連身洋裝的「可愛女孩」與掌鏡人對話，原以為「女孩」會在鏡頭前展現嬌羞的姿態，沒想到他一開口竟出現大反轉，「可愛女孩」發出充滿磁性的聲音說話，更直言「女裝啊，是只有男人才可以做的」，驚人的轉折讓許多網友嘖嘖稱奇。

Himenii（ひめにぃ様）是日本網路名人，經常在社群平台上分享他「男扮女裝」的成果照，也會拍逗趣的影片與網友互動，光是在X（原名為推特）上就擁有21萬名粉絲。Himenii雖然身為男性，但裝扮技巧相當高超，可說是「不漏一絲破綻」，單看照片完全無法看出他的真實性別

日前，Himenii上傳一段影片，片中他被要求說幾句帥氣的台詞，Himenii左思右想了幾秒後，對著鏡頭以充滿磁性的嗓音說道，「聽好了，你們這些傢伙，誰扮女裝都行不是嗎？女裝啊，是只有男人才可以做的，這是最有男子氣概的做法」，軟萌的外型搭上帥氣逼人的嗓音，巨大的反差立刻在網路掀起轟動，短短19秒的影片已累計超過935萬次點閱、逾5.7萬人按讚。

網友看見影片後也嘖嘖稱奇，「好可愛啊，真的是男孩子嗎？」、「我的天啊！太可愛了！」、「嗓音跟台詞都很帥氣，可是臉蛋卻超可愛」，也有人認同Himenii的「女裝論」，「說的真好」、「這聲音也太好聽了吧，太有說服力了」，部分網友也點出Himenii的聲音與日本知名聲優杉田智和、子安武人相當神似，「我還以為是杉田智和」、「聲音真棒，很像杉田智和、子安武人的綜合體」。

據悉，Himenii過去也曾曬出自己的「驚人反差照」，兩張照片分別是他男裝與女裝的模樣，巨大的差異便在當時掀起話題。

日本 性別 網紅

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