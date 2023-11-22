媳懷孕後婆婆變超怪竟「摸兒大腿叫寶貝」 網友：要吐了

國外一名女網友近期懷孕，本來應該是喜事一樁，想不到卻發現婆婆態度變得「超奇怪」，不只會摸親兒子大腿、叫他「寶貝」，甚至還開始窺探兩人房事。女網友在論壇上發文求助，就連其他網友看了也直說「太噁心」。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Reddit上發文，文中提到自己今年30歲，跟31歲的先生已經結婚6年，不過一直到最近才終於「做人成功」。本來應該是家族的喜事，卻引發婆婆一連串奇怪的行為，讓原PO很不舒服。

原來原PO的婆婆自從知道媳婦懷孕以後，就開始送珠寶、紅包和「浪漫卡片」，但都是送給兒子的。婆婆還開始稱呼兒子「爸爸」或「寶貝」，當原PO出現宮縮時，婆婆還會要先生去坐在她旁邊，因為要「確保兒子不受影響」，甚至還會「撫摸兒子大腿」。

原PO表示，先生已經多次立刻走開，表現得很困擾，但還是什麼都沒說。幾天後婆婆甚至變本加厲，直接從背後抱兒子、打兒子屁股，還跟兒子說「這個寶寶一定會長得很像我們」。

女子發文求助，表示這已經不是婆婆第一次抱孫，但婆婆的反應非常奇怪，讓她覺得很不舒服，甚至未來也不想讓寶寶靠近婆婆。不少網友留言支持原PO，認為婆婆的行為「超噁心」、「看到快吐了」，建議原PO一定要讓先生跟婆婆好好談談。原PO後來回覆表示，她已經跟先生談過幾次，如果情況還是沒有改善，她就會自己跟婆婆「正面對決」。