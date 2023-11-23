快訊

今晚變天！兩波東北季風南下 吳德榮：這天台北最低溫11度

和再婚對象吵架輸了 男老是找前妻訴苦讓她困惑「我是保母嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太在和丈夫離婚後，對方卻還是經常跑來向她吐苦水。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太在和丈夫離婚後，對方卻還是經常跑來向她吐苦水。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

男女在離婚之後，彼此關係變得相當微妙，有時可能會為了孩子，不會斷個一乾二淨，但過上新生活的兩方，如果捲進對方的糾紛裡，往往頗令人為難。近來日本媒體，就有這樣的一則感情事件。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名高江的42歲女性，當初在28歲時，和一位大他兩歲的男性結婚，也生了一位女兒。老公雖然個性溫柔，不過也有太軟弱的缺點。像是後來老公被高江抓包外遇，就對著她跪下痛哭，求高江原諒他。

然而，老公的外遇對象相當強勢，她向老公宣稱說自己懷了孕，如果男方不願意離婚嫁給他，她就要和肚子裡的孩子一起了結性命。老公因此和高江懇求要離婚，覺得又好氣又好笑的高江也答應了他。由於還算和平收場，兩人在離婚後，每個月還是會相見一、兩次，讓女兒見見爸爸。

然而，前夫在和小三結婚之後，原本聲稱懷孕的女方卻突然說自己流產，所以也沒有孩子了，讓人懷疑當初說懷孕可能只是一場騙局。前夫則常常和女方吵架，吵完後常常跑來找高江訴苦，也讓高江覺得莫名其妙。甚至有一次前夫吵不過對方，還拜託高江能去和對方見面，看能不能替他說點什麼。

高江一開始並不想答應，然而看到手足無措的前夫，又再次流下淚來，讓她忍不住還是答應了要求。高江感慨，沒想到自己離婚之後，還得繼續當前夫的「保母」，替他收拾善後。不過再怎麼樣，她仍不打算考慮和前夫復合。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

老公 日本 離婚

延伸閱讀

母親搬去安養院決定賣掉老家 金額讓她驚喜「養老不用愁」

結婚14年以為他是好丈夫 卻爆出秘密往事讓人妻懷疑婚姻了

暈爛外遇對象和丈夫離婚 卻遭冷回「妳不是人妻了」秒被分手

大老闆退休砸千萬住進高級養老院 設備服務都好卻決定離開

相關新聞

「軟萌妹子」讓粉絲心癢癢！網紅一開口現驚人反轉 真實身分秒揭穿

為了追求更好的模樣，許多人都會花很多心思研究化妝、穿著的技巧。近日，一段影片在網路上爆紅，一名穿著水藍色花邊連身洋裝的「可愛女孩」與掌鏡人對話，原以為「女孩」會在鏡頭前展現嬌羞的姿態，沒想到他一開口竟出現大反轉，「可愛女孩」發出充滿磁性的聲音說話，更直言「女裝啊，是只有男人才可以做的...

媳懷孕後婆婆變超怪竟「摸兒大腿叫寶貝」 網友：要吐了

國外一名女網友近期懷孕，本來應該是喜事一樁，想不到卻發現婆婆態度變得「超奇怪」，不只會摸親兒子大腿、叫他「寶貝」，甚至還開始窺探兩人房事。女網友在論壇上發文求助，就連其他網友看了也直說：「太噁心」。

有男友還是愛上隔壁鄰居太太 她乾脆邀夫妻倆「四角戀」

美國加州一名女子雖然已經跟男友交往5年，卻愛上隔壁鄰居的太太，而且乾脆連隔壁鄰居一起加入，建立了一段特殊的「四角戀」。

一眼瞬間！女子夜店狂歡撞上「愛情」 全網萬人敲碗要結局

馬來西亞一名女子日前到希臘度假，跟朋友到夜店狂歡想留下美好回憶，沒想到竟然在夜店「轉角遇到愛」，讓看到影片的網友全都敲碗急著想知道後續發展。

才上飛機準備起飛 產婦肚子痛「要生了」乘客全嚇呆

日前一架從土耳其飛往法國的班機發生罕見緊急醫療事件，一名產婦在飛機準備起飛前突然出現產兆，必須在飛機上生產，讓周圍乘客全都驚呆了。

乘客太少就拒飛？航空公司1理由騙下飛機 乘客被迫睡候機室氣炸

印度傳出航空公司因乘客太少而拒載事件。根據印度媒體報導，機上乘客反映，靛藍航空甚至把乘客「騙」下飛機，並拒絕提供機場旅館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。