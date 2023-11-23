和再婚對象吵架輸了 男老是找前妻訴苦讓她困惑「我是保母嗎」

男女在離婚之後，彼此關係變得相當微妙，有時可能會為了孩子，不會斷個一乾二淨，但過上新生活的兩方，如果捲進對方的糾紛裡，往往頗令人為難。近來日本媒體，就有這樣的一則感情事件。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名高江的42歲女性，當初在28歲時，和一位大他兩歲的男性結婚，也生了一位女兒。老公雖然個性溫柔，不過也有太軟弱的缺點。像是後來老公被高江抓包外遇，就對著她跪下痛哭，求高江原諒他。

然而，老公的外遇對象相當強勢，她向老公宣稱說自己懷了孕，如果男方不願意離婚嫁給他，她就要和肚子裡的孩子一起了結性命。老公因此和高江懇求要離婚，覺得又好氣又好笑的高江也答應了他。由於還算和平收場，兩人在離婚後，每個月還是會相見一、兩次，讓女兒見見爸爸。

然而，前夫在和小三結婚之後，原本聲稱懷孕的女方卻突然說自己流產，所以也沒有孩子了，讓人懷疑當初說懷孕可能只是一場騙局。前夫則常常和女方吵架，吵完後常常跑來找高江訴苦，也讓高江覺得莫名其妙。甚至有一次前夫吵不過對方，還拜託高江能去和對方見面，看能不能替他說點什麼。

高江一開始並不想答應，然而看到手足無措的前夫，又再次流下淚來，讓她忍不住還是答應了要求。高江感慨，沒想到自己離婚之後，還得繼續當前夫的「保母」，替他收拾善後。不過再怎麼樣，她仍不打算考慮和前夫復合。

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