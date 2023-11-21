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去迪士尼一天必砸萬元？ 她一家三口靠這招省下超多錢

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆先到購物中心買周邊，靠此省下不少錢。圖擷自每日郵報
夫妻倆先到購物中心買周邊，靠此省下不少錢。圖擷自每日郵報

英國一名女網紅日前和丈夫帶著兒子到巴黎迪士尼遊玩，沒想到短短一日遊就花了500英鎊（約台幣2萬元），她也將度假的過程和省錢的方法拍成影片和網友分享。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，專拍旅遊內容的英國網紅珍（Jen），在9月時和丈夫帶著3歲的兒子到巴黎迪士尼玩，雖然整趟迪士尼砸了近2萬台幣，卻是珍省錢後的結果，她將自己在樂園內遊玩的過程拍成影片，也大方跟粉絲分享自己是從哪些細節省錢的。

珍表示，通常進去迪士尼都會想要買些周邊商品，但是他們選擇在去樂園之前先去其他百貨公司購買迪士尼周邊，這樣即使進去想要融入穿戴一些迪士尼的服飾，卻比直接在樂園中買省了不少錢。舉例來說，他們在百貨公司為兒子買的米奇娃娃只要12英鎊（約台幣470元），但在樂園裡買一樣的娃娃價錢直接多了一倍；他們還買了米妮耳朵的髮箍，在百貨公司花3.9英鎊（約台幣150元），在樂園裡卻可能要16英鎊（約台幣620元）。夫妻倆也買了情侶T恤，價錢只要樂園裡T恤的三分之一。

雖然夫妻倆買了快速通關，也還是帶著兒子在迪士尼用餐，所以門票和餐點費都沒有省下，不過珍認為在迪士尼的回憶是無價的。夫妻倆光是在周邊商品就先省下不少錢，也吸引不少網友留言，表示這樣的作法太聰明了，之後去迪士尼也想如法炮製。

巴黎 迪士尼 網紅

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