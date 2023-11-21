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為向孩子的爸要贖金 狠心母假裝「兒子被綁架」計畫失敗馬上破功

聯合新聞網／ 綜合報導
女子假裝「綁架」自己的兒子，只為了跟孩子的爸要贖金。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子假裝「綁架」自己的兒子，只為了跟孩子的爸要贖金。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

哥倫比亞日前傳出一起荒謬的綁架案，原來綁匪是受害者的母親，她夥同其他同伴綁架自己2歲的兒子，只為了要跟孩子的爸要贖金。

ODDITYCENTRAL報導，據報這起事件發生於11月2日晚間。當天一名2歲男童在哥倫比亞巴蘭基亞南部一處街道遭綁架。男童的媽媽表示，自己牽著男童走在路上，有兩名戴著安全帽的歹徒騎摩托車靠近兩人，威脅女子並將男童帶走。

警方接獲消息以後隨即展開調查，當天深夜有名女子向警方回報，說自己17歲的兒子帶了一個男童回家，長相跟警方描述的失蹤男童特徵相似。警方立刻趕抵現場，發現女子家中的男童的確就是稍早被「綁架」的男童，但令人意想不到的是陪著男童的根本不是什麼歹徒綁匪，而是男童媽媽的朋友。

據報原來男童媽媽跟朋友串通演出這場「綁架戲碼」，但私底下其實已經拜託朋友幫忙照顧兒子幾天，而這段時間她打算向男童父親勒索6千萬披索（約台幣46萬），只是事發沒多久就東窗事發。

目前男童的媽媽已經遭到拘留等待判刑，2歲男童則由父親帶回照顧。目前不清楚父母婚姻狀況，也不清楚父親是否真的有支付贖金。

綁架 婚姻

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