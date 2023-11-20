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Airbnb一晚只要1500 男子入住驚覺有攝影機還滿室蒼蠅

聯合新聞網／ 綜合報導
男子入住房間發現沙發中間夾了網路攝影機。圖擷自每日郵報
男子入住房間發現沙發中間夾了網路攝影機。圖擷自每日郵報

一名男子日前出差時在Airbnb訂了英國威爾斯一間房間，雖然價格不貴，但入住後卻發現房內有攝影機，甚至房間裡還有幾百隻蒼蠅，嚇得他趕緊換到鄰近的飯店住宿。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，41歲的提姆貝爾（Ian Timbrell ）日前到威爾斯的小鎮出差。他在社群平台X（前推特）上發影片和照片，表示自己當天要入住Airbnb，卻發現沙發的縫隙夾著一個網路攝影機，可以拍攝到整個客廳。他在影片中詢問網友：「我拔掉插頭有錯嗎？這對我來說嚴重侵犯了我的隱私！」

據報這個房間的價格是40英鎊（約台幣1580元），但糟糕的不只是裡面裝了攝影機，不久後提姆貝爾還在廚房發現超多蒼蠅。他後來又發影片表示，那個攝影機上面滿滿的都是蒼蠅，廚房地上也都是蒼蠅，他覺得房間裡可能有數百隻蒼蠅。提姆貝爾實在受不了這樣的住宿環境，在當天晚上8點臨時找附近的飯店更換住宿位置。

根據Airbnb官網所述，該平台禁止屋主「刻意裝設隱藏錄音或錄影設備」，且不得在「臥室、浴室、睡眠空間等私人空間使用攝影機或錄音設備」。不過該平台同意屋主在「公開」的情況下在公共場合裝設攝影機，只是需要在房客訂房前提前告知，並且只能裝設在客廳等公共區域。

Airbnb 偷拍

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