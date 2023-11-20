比利時監獄定期開淫亂「性派對」 數名獄警、囚犯辦公室大混戰

比利時列日市（Liège）的藍汀監獄（Lantin Prison）驚傳一起誇張的性醜聞，據外媒《The Daily Star》報導，該監獄內有十幾名男女員工，會定期舉辦「性派對」，甚至還拉著囚犯一起參與，讓監獄變得非常淫亂。

報導指出，活動參與者中主要有兩位「靈魂人物」，男獄警P負責舉辦多人性派對，讓參加派對的獄警和囚犯隨機戴上不同顏色的手鐲，再以「隨機抽籤」的方式配對，更讓成員們使用私人的按摩浴缸進行不當行為。此外，該名男獄警還被指控曾與女囚犯發生性關係。

另一位靈魂人物則是被其他獄警戲稱為「色情狂」的女獄警S，報導稱，該名女獄警經常在工作時大喊「沒有性行為，就沒有辦法工作」。工作期間，女獄警S曾與多名同事或其他人發生性關係，完全將辦公室當作摩鐵。

報導指出，S的一名兄弟被關押在這所監獄內，而S在成為獄警前，經常來獄中探望對方，她對其他探監家屬都非常友善，卻對監獄的工作人員非常傲慢。

目前案發後的暫時處置，已將女獄警S的兄弟轉移至另一所監獄，S被分配至女囚區以「平息性衝動」，而男獄警P則被禁止進入女囚區。報導表示，比利時相關部門已進行內部調查，但目前事件仍在審查中，無法公布太多細節。