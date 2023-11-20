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男童借手機找爸媽卻點開「Apple Pay」 好心男慘被轉走16萬

香港01／ 夏洛特
蘋果2014年推出Apple Pay，加密技術和快速結帳是特點，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
蘋果2014年推出Apple Pay，加密技術和快速結帳是特點，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

好心沒好報？美國近日發生1宗特別的盜竊案，嫌犯雖只是位不到12歲的男童，但手段卻「高明」得令人咋舌！男童向好心男借手機佯裝要聯絡父母，卻在接過手機後，秒速開啟對方的電子支付平台Apple Pay轉走5000美元（約新台幣16萬元），整個過程不超過1分鐘，嫻熟得令人吃驚。而好心男被取走帳戶內所有餘額後感到非常失落，所幸經過不懈努力證明支付平台被盜用，才取回款項。

綜合外媒報導，事發9月初某日，來自美國威斯康辛州（Wisconsin）米爾瓦基市（Milwaukee）的27歲男子雷廷格（Anyon Rettinger）正於自家車道修車，1名看起來不到12歲的男孩踩著電動滑板車靠近他，並表示需要幫忙。男孩聲稱他一不小心騎得太遠，但住處又比較遠，且身上沒剩多少零用錢，希望雷廷格借手機給他聯絡父母。

雷廷格見對方年幼且急需幫忙，二話不說就在男孩面前解鎖手機讓他可以聯絡家長，他甚至看到男孩拿著手機打字，似是在撰寫訊息給母親。約1分鐘後，男孩便將手機歸還給雷廷格，然後踩上滑板車快速離開。雷廷格當時只奇怪男孩沒有打出電話，可是，他並不知道，男孩已經成功打開他的Apple Pay電子支付平台，並轉出了5000美元（約新台幣16萬元）。

雷廷格之後查看手機，才發現男孩從他Apple Pay帳戶上盜取了所有餘額，他甚至需要提高信用額度才能支付上述轉帳金額。他相信男孩是先觀察他輸入密碼解鎖手機，才能繞過支付平台的生物認證方式進行轉帳。面對損失，雷廷格傷心表示，「對於一個積蓄不多的27歲年輕人而言，這是一筆巨大的損失」。

儘管雷廷格迅速報警並聯繫銀行以取消交易，但銀行認為這是一筆通過了身份認證的成功交易，因此起初並不同意取消轉帳。雷廷格甚至列出自己簽帳習慣作證，指出平日消費金額遠遠不足數千美元，故認為銀行系統應該識別出風險，不過銀行始終不願退還涉事款項。所幸透過數月協商，加上雷廷格提交了盜竊相關證據，銀行才退回款項給雷廷格。

事件令雷廷格深受教訓，除提醒他人留心財務管理外，面對孩童求助時也同樣要有所防備。

延伸閱讀：

金管局推新10招加強電子銀行保安　望明年3月全落實

轉數快收$2000　陌生人稱過錯數促歸還　1句有古怪　金管局教咁做

文章授權轉載自《香港01》

美國 Apple Pay

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