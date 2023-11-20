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笨賊「頭卡天花板」逃不了喊救命 身體吊半空嚇到尿失禁

香港01／ 桃樂斯
印尼有笨賊在偷竊得逞後想從天花板離去，頭卻卡在天花板，之後民眾到場查看時，小偷被嚇到尿失禁。圖／擷自《香港01》
印尼有笨賊在偷竊得逞後想從天花板離去，頭卻卡在天花板，之後民眾到場查看時，小偷被嚇到尿失禁。圖／擷自《香港01》

嚇到尿失禁了！日前，印尼小偷趁深夜時分，闖進某家已結束營業店舖打算偷竊，得逞後想從天花板離去，不料卻被卡住，求救聲音引起附近居民注意，之後民眾到場查看時，小偷被嚇到尿失禁。雖然涉事商店曾被搶劫2次，但店主體恤這起案件的小偷仍是學生，僅要求他賠償損失費用，便不作追究。

綜合印尼媒體報導，事發於上周五（10日），印尼西爪哇省（Jawa Barat）有青少年於晚上時分潛入一家已經結束營業的手機店盜竊，成功盜走贓物後想經由天花板逃走，卻因體型過大，天花板沒有足夠空間，以致他的頭被「卡住」，陷入兩難的小偷只好被迫打電話求救

隔壁店家的老闆事發時，在店內隱約聽到附近傳來求救聲音，便和該處居民一起查看發生何事，「沒想到闖入店家時，赫然發現一個沒有人頭的身體掛在空中！」剛好被居民目睹卡在天花板的小偷，一度被嚇到尿失禁，其後圍觀民眾有增無減，店主接獲通知便前去開門救人，有好心居民還給小偷椅子，好讓他能站在上方。

其實涉事店家在先前已多次成為行竊目標，過去曾被搶劫2次，店主法魯克（Faruk Majid）透露，這家店過去因為被搶劫，已經損失400萬印尼盾（約新台幣8198元），被盜物品包括手機、電話晶片、行動充電器及現金。不過這次他因為體諒小偷還是一名學生，並沒有向警方報案，只要對方賠償損壞費用即可，不另作追究。

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文章授權轉載自《香港01》

小偷 印尼 尿失禁

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