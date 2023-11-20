10樓有人丟石頭、老翁遭砸中頭慘死 驚揭疑犯身份1原因或無刑責

高空擲物隨時造成人命傷亡！韓國發生恐怖命案，1名七旬老翁在地面走路時，被從10樓高處墜下的石頭砸中頭部，當場死亡。警方事後調查發現，丟石頭疑兇竟是1名不足10歲男童，惟根據韓國《少年法》，只有10歲以上才能進行保護管束，或意味無法追究該男童刑事責任。

綜合外媒報導，事發11月17日下午4時許，地點在首爾蘆原區1棟公寓，1名70多歲老翁在公寓地面走路時，突然被1塊從10樓高處掉落的石頭擊中頭部，當場倒地。醫護人員接報「有長者倒地流血」，趕到現場，但老翁已不治身亡。

警方調查發現，「殺人」石頭是住在同1棟公寓內、由1名不足10歲的小學生從10樓丟出，正審視案件細節，以及男童和監護人相關責任。

不過，根據韓國《少年法》，未成年不具有法律刑事責任，只有10歲以上至14歲才能進行保護管束，意味該男童可能毋須負上刑責。報導亦引述警方明言，男童或難以受到處罰。

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文章授權轉載自《香港01》