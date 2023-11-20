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忍不住！男獨得「400億頭獎」要求保密 妻子說溜嘴下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
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一名在美國緬因州的男子中了13.5億美元(約新台幣414億)，不久之後，他與妻子簽署了一份「保密協議」，表示在他們女兒滿18歲之前，必須將頭獎得主這件事保密

，不料，妻子卻違反了這項規定，把消息告知男子的父母和妹妹，憤怒的男子也決定將妻子告上法院，要求獲得六位數的賠償。

根據英國「每日郵報」報導，男子在1月份，成為了幸運的中獎者，他在家鄉的燒烤店購買了一張彩券，結果中了13.5億美元(約新台幣414億)，這也是美國歷史上第四大獎金，他只有向妻子透露自己成為了富翁的身分，並且和妻子簽署了一份保密協議，內容是到2032年6月1日，即他們女兒年滿18歲之前，都必須將頭獎得主這件事保密。

合約規定，如果妻子要告訴任何人，都必須先得到書面許可，這舉動是為了保護自己和女兒身分不被揭露。沒想到，男子後來得知自己的父母和妹妹都知道了這件事情，而且妻子打電話告知不只一次，男子氣得將妻子告上法院。法院文件稱，由於被告未經授權披露，約翰遭受到了不可挽回的傷害，並且存在迫在眉睫的危險，因而起訴。

男子起訴妻子後，要求每項未經授權的披露須賠償10萬美元(約新台幣307萬)，並且要求法院對妻子下禁令，以防止她進一步違反保密協議，對此，男子的委任律師拒絕發表評論，目前仍不清楚男子的父母、妹妹是否被視為單獨披露。

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