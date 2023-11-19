快訊

遺產稅六項扣除額明年調高12％ 免稅額維持不變

衛福部司長賴向華心肌梗塞猝逝 醫：6成男性無症狀、預防方法有二

2024年事業運大爆發！「4生肖」職場如意 第一名將衝上高峰

日本新餐廳自封「服務最差」竟爆紅 過來人揭：結帳時員工才會笑

聯合新聞網／ 綜合報導
日本名古屋一間餐廳標榜「服務最差」，意外吸引許多年輕顧客。圖／擷自「X」
日本名古屋一間餐廳標榜「服務最差」，意外吸引許多年輕顧客。圖／擷自「X

台灣有不少民眾喜歡到日本遊玩，而日本人也被公認是很注重禮節與做事謹慎的民族。近日，日本名古屋一家標榜「服務態度最差」餐廳引起大家關注，據日媒《livedoor News》報導，該餐廳員工甚至會在顧客用餐期間，不耐煩的一直催促「早點回家」。

報導稱，「the LAZY HOUSE」是名古屋一間以「全日本服務態度最差」為賣點的餐廳，於今（2023）年7月正式開幕。進去餐廳前，會有告示說明「我們的餐廳擁有日本最糟糕的客戶服務，如果您踏進這扇門，迎接您的將是與平常不一樣的服務」。

報導指出，餐廳在白天時，會像其他餐廳一樣正常經營，但一到晚上，店內工作人員的態度便會出現極大的轉變。有些員工在為客人帶位時，會命令對方「快點坐下，吃完東西就趕快走」，還有服務生在上菜時，會非常粗魯地將餐點放在桌上，並對著客人大喊「早點回家！」

曾在該餐廳消費過的客人回憶，當時他請服務生推薦餐點，對方卻直接拒絕，並直言「如果我推薦這道菜，你會點嗎？不會的話，就快點做決定吧」。還有過來人分享，自己當天吃完飯後，曾被員工要求幫忙擦桌子。

另一名客人補充，在他準備付錢離開餐廳後，所有的店員突然開始微笑，甚至有人很友善的表示「非常謝謝你，今天的飯菜合胃口嗎？希望能再光顧」。

儘管餐廳的服務生態度十分不好，但特殊的風格仍為其吸引不少年輕顧客。餐廳店長表示，雖然店家主題是服務差，但最大的目的是希望「讓人大笑」。

新聞一出，許多網友紛紛好奇該餐廳實際樣貌，希望未來有機會能進去消費，「如果有不知情的顧客走進去消費，可能會引發戰爭」、「我想去這間餐廳看看」、「我光看敘述跟照片，就覺得很好笑了，我太想去那裡了」、「做為一個景點，算是傲慢概念非常出色的店家」。

不過，也有網友持不同意見，「做為一個在其他餐廳工作的人，我認為這是我永遠不會去的地方，即使知道對方在演戲」、「我猜餐廳會這樣做，是因為沒辦法在食物味道吸引其他人」、「做為一個概念來說還是不錯的，但希望不要有更多的店模仿」。

日本 餐廳

延伸閱讀

天冷吃補「這品項」竟比薑母鴨更受歡迎？ 網友點頭：比較少見

鴨肉飯加麵俗又大碗！台南佛心老闆端「超級戰艦」：只要60元

36歲男菜市場擺攤遭笑「沒專長」 網曝內幕：收入說出來嚇死人

被婆婆怨不幫小姑付大學學費 人妻怒：關我什麼事

相關新聞

日本新餐廳自封「服務最差」竟爆紅 過來人揭：結帳時員工才會笑

台灣有不少民眾喜歡到日本遊玩，而日本人也被公認是很注重禮節與做事謹慎的民族。近日，日本名古屋一家標榜「服務態度最差」餐廳引起大家關注，據日媒《livedoor News》報導，該餐廳員工甚至會在顧客用餐期間，不耐煩的一直催促「早點回家」。

胖男殘殺女友遭判30年 入獄僅1年竟因荒謬理由「獲釋」

肥胖竟成殺人犯「獲釋」原因？意大利1名男子因飲食習慣與女友爭執，隨後用刀猛刺57刀將其殺死。法庭判他30年監禁，然而他入獄服刑僅1年就獲釋，原因是他體重升至200公斤，獄方以他太胖、無法提供低卡減肥餐、牢房局限活動等原因，將他釋放，建議改為在家中服刑。事件引起女方父母劇烈不滿，認為裁決「可恥」，而且男子「軟禁」地點距女方的家僅2公里！

女飼主慘遭比特犬一家七口圍攻！毀容截肢7天後喪命 群犬人道毀滅

美國發生恐怖狗咬人命案。1名女子萬聖節當日餵飼兒子飼養的比特犬一家七口時，突然遭狗隻全家群起圍攻。女子危急中報警求助，警方到場當場射殺狗媽媽，而狗爸爸和小狗因構成潛在危險，全部安排人道毀滅。女子被咬至重傷昏迷送院，不但毀容，而且腿部還截肢，但她住院7天後傷重離世。警方正調查案件，以了解比特犬為何會向人施襲。

結婚14年以為他是好丈夫 卻爆出秘密往事讓人妻懷疑婚姻了

感情世界相當複雜，很多秘密在事件發生當下，或許不會第一時間察覺，等到事後知道真相，才會發現跟自己的想像有巨大落差。近來日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

影／「我才不幫妻子煮飯做家事」男爭議發言神逆轉 網友稱讚

過去社會上有「男主外女主內」的傳統觀念，然而隨著性別平權的發展，家庭的分工也變得不該由什麼性別擔任，而是需要彼此間的溝通合作來完成。近來有位外國網友，在社群網站上發表的一場言論，就博得了許多讚賞。

恐怖姦殺！女子上班途中失蹤 半裸伏屍叢林疑遭性侵手段極兇殘

馬來西亞發生恐怖姦殺案，1名36歲外籍女子清晨走路上班，卻遲遲沒有回到公司，家人四出尋找，發現女子半裸陳屍離家600米的香蕉園叢林，頭遭硬物重擊及利器割喉，下體私處遺留疑是精液，疑曾遭性侵，身上手機及現金等財物也被取走。警方循謀殺調查事件，揭開死者更多背景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。