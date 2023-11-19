日本新餐廳自封「服務最差」竟爆紅 過來人揭：結帳時員工才會笑

台灣有不少民眾喜歡到日本遊玩，而日本人也被公認是很注重禮節與做事謹慎的民族。近日，日本名古屋一家標榜「服務態度最差」餐廳引起大家關注，據日媒《livedoor News》報導，該餐廳員工甚至會在顧客用餐期間，不耐煩的一直催促「早點回家」。

報導稱，「the LAZY HOUSE」是名古屋一間以「全日本服務態度最差」為賣點的餐廳，於今（2023）年7月正式開幕。進去餐廳前，會有告示說明「我們的餐廳擁有日本最糟糕的客戶服務，如果您踏進這扇門，迎接您的將是與平常不一樣的服務」。

報導指出，餐廳在白天時，會像其他餐廳一樣正常經營，但一到晚上，店內工作人員的態度便會出現極大的轉變。有些員工在為客人帶位時，會命令對方「快點坐下，吃完東西就趕快走」，還有服務生在上菜時，會非常粗魯地將餐點放在桌上，並對著客人大喊「早點回家！」

曾在該餐廳消費過的客人回憶，當時他請服務生推薦餐點，對方卻直接拒絕，並直言「如果我推薦這道菜，你會點嗎？不會的話，就快點做決定吧」。還有過來人分享，自己當天吃完飯後，曾被員工要求幫忙擦桌子。

另一名客人補充，在他準備付錢離開餐廳後，所有的店員突然開始微笑，甚至有人很友善的表示「非常謝謝你，今天的飯菜合胃口嗎？希望能再光顧」。

儘管餐廳的服務生態度十分不好，但特殊的風格仍為其吸引不少年輕顧客。餐廳店長表示，雖然店家主題是服務差，但最大的目的是希望「讓人大笑」。

新聞一出，許多網友紛紛好奇該餐廳實際樣貌，希望未來有機會能進去消費，「如果有不知情的顧客走進去消費，可能會引發戰爭」、「我想去這間餐廳看看」、「我光看敘述跟照片，就覺得很好笑了，我太想去那裡了」、「做為一個景點，算是傲慢概念非常出色的店家」。

不過，也有網友持不同意見，「做為一個在其他餐廳工作的人，我認為這是我永遠不會去的地方，即使知道對方在演戲」、「我猜餐廳會這樣做，是因為沒辦法在食物味道吸引其他人」、「做為一個概念來說還是不錯的，但希望不要有更多的店模仿」。