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偷竊成癮又愛說謊！媽一怒之下將6歲女兒送進警局 「震撼教育」結局竟暖心

香港01／ 撰文／李納德
馬來西亞有媽媽日前發文指6歲長女偷竊成癮，經常偷同學的文具或偷家中物品回學校分發，媽媽在一氣下決定來場「震撼教育」，將長女帶去警局。示意圖／Ingimage
馬來西亞有媽媽日前發文指6歲長女偷竊成癮，經常偷同學的文具或偷家中物品回學校分發，媽媽在一氣下決定來場「震撼教育」，將長女帶去警局。示意圖／Ingimage

教不來索性帶去警局？馬來西亞有媽媽日前發文指6歲長女偷竊成癮，經常偷同學的文具或偷家中物品回學校分發，回家後還要說謊，父母師長如何說教都沒用，甚至打罵都沒效果。日前長女將偷東西的事告訴妹妹，她擔心幼女都會被姐姐教壞，一氣下決定來場「震撼教育」，將長女帶去警局，局內有名暖心男警員花了近2小時向女童說教，臨行前還給了她20令吉（約新台幣135元），教導她要用錢買東西。許多網友大讚媽媽做法，建議應公開讚揚這名警員，但也有人質疑她將「小事」推給警方處理。

馬媒報導，當地1名劉姓媽媽日前在網上發文引起熱議，事緣她的6歲長女經常不問自取，除了會將家中物品偷走回學校分給同學，還會偷同學的文具，然後回家說謊開脫，家人和老師們屢勸不改。

媽媽指情況持續令她很頭痛，說教、甚至打罵都無用，氣得考慮帶女兒到警局來場「震撼教育」。翌日起床，幼女說姐姐又偷了媽媽的東西放入書包，還特意告訴她。媽媽認為長女將偷東西的事告訴妹妹，會把妹妹也一併教壞，一氣下她真的將女兒載去警局。

警局內有名會說中文的男警，他好心花了近2小時對女兒說教，解釋不可偷竊，臨走前還給了女兒20令吉買東西，教她想要任何東西都要自己花錢買。媽媽認為帶女兒到警局並不丟臉，更擔心「三歲定八十，現在不教，長大還得了」。

該名媽媽載女兒到警局「投案」，暖心男警花近2小時解釋不可偷東西。警員給了女兒20令吉，媽媽指對方想教女兒要用錢買東西，而非不問自取。圖／截自fb
該名媽媽載女兒到警局「投案」，暖心男警花近2小時解釋不可偷東西。警員給了女兒20令吉，媽媽指對方想教女兒要用錢買東西，而非不問自取。圖／截自fb

事件被網友大讚，「媽媽真的用心良苦了！」、「這位媽媽做的對，值得學習」、「員警叔叔好好」，又認為要公開表揚這名暖心警員，「這個員警叔叔，應該給他公開讚揚，幫助教育孩子還自掏腰包，真正的人民保母」。有留言表示其女兒的情況，可能要去做心理輔導才能長遠糾正偷竊問題，「是該帶孩子去看兒童心理醫生」。

不過，部份網友批評其做法，沒理由要員警幫手教女，將小事推給警方處理。該名媽媽回應指，她真的教不了才帶去警局，認為網友不理解教不好孩子的壓力，「教不好別人卻會說閒話，還要被異樣目光看待自己的孩子」、「我知道這次的教訓夠嗆了，她現在該知道什麼是對與錯，未來她的好壞，我們未必知道，只希望她別辜負我們的用意」。

媽媽認為偷和騙兩者都不算小事，如非打鬧無用，不會去到這步，「我現在帶她去警局，總好過長大被員警抓去警局吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 偷竊 警察

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