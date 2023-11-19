胖男殘殺女友遭判30年 入獄僅1年竟因荒謬理由「獲釋」

肥胖竟成殺人犯「獲釋」原因？意大利1名男子因飲食習慣與女友爭執，隨後用刀猛刺57刀將其殺死。法庭判他30年監禁，然而他入獄服刑僅1年就獲釋，原因是他體重升至200公斤，獄方以他太胖、無法提供低卡減肥餐、牢房局限活動等原因，將他釋放，建議改為在家中服刑。事件引起女方父母劇烈不滿，認為裁決「可恥」，而且男子「軟禁」地點距女方的家僅2公里！

綜合外媒報導，意大利35歲男子弗里卡諾（Dimitri Fricano）於2017年6月11日在薩丁尼亞島（Sardegna）度假期間，將25歲女友普雷蒂（Erika Preti）殺死。兩人當日原本要前往海灘乘船遊覽，但卻因爭執未成行。弗里卡諾聲稱普雷蒂指責他在酒店床上用餐留下「太多麵包屑」，並用紙鎮打他頭部，兩人爆發口角，其間他因普雷蒂以「侮辱性字眼」責備加上頭部被打中，因此情緒失控拿起刀子猛捅57刀，最終將其殺死。

起初弗里卡諾被捕時，曾向警方辯稱是強盜搶劫並殺害了女友普雷蒂，不過最終在1個月後承認犯案。因意大利法院審判延期加上之後受新冠疫情影響，弗里卡諾被捕數年後，直到去年才被定罪並被判處30年監禁，將於杜林監獄服刑。

然而，弗里卡諾入獄僅1年，事件就迎來大轉變，他的體重由入獄前約117公斤急增至約200公斤，身體開始出現毛病。據監獄職員表示，他需要靠輪椅或拐杖才能移動。弗里卡諾的辯護律師指他患有「焦慮憂鬱性貪食症、人格障礙和睡眠窒息症」，而醫生指出，他患上心血管疾病的風險相當高，需要遵循特殊飲食減肥。不過，獄方無法供應相關飲食，且牢房格局會阻礙弗里卡諾移動。

杜林監視法庭（Turin Surveillance Court）法官認為，弗里卡諾的「巨大體型」和吸煙習慣使他面臨著死亡風險，而監獄無法提供協助，故裁定弗里卡諾「不符合監獄制度」，於今（2023）年11月9日起釋放，便建議他在父母位於比耶拉省（Biella）的家中繼續服刑，由家人和朋友提供適切照顧。值得注意的是，死者普雷蒂自幼就在同一個城鎮長大，她的父母如今還住在該處，兩家人相距僅2公里。

從獄中獲釋當日，弗里卡諾接受了當地媒體訪問，稱自案發當天起「就像死了一樣」，並對殺害女友一事感到深深後悔。他又提到在獄中因過胖難以走出囚室，所以已經很長時間沒有洗澡，現時更因過胖引起身體問題，他形容為「每天每秒都面臨生命威脅」。

法庭的判決引起死者父母強烈不滿，普雷蒂的母親得悉判決後淚流滿面，而普雷蒂的父親法布里茲奧（Fabrizio Preti）一臉難以置信，並憤怒表示「這是可恥的決定」。他透露女兒與弗里卡諾相識多年，十多歲時就訂婚了，事發前他也一直把對方當成兒子，無法接受對方竟奪去了女兒性命。

布里茲奧坦言，夫婦倆不可能原諒弗里卡諾，也不相信對方康復後會返回監獄，並痛心表示「我無法想像在街上或在醫生那裡見到他，那個人必須回監獄，那是他唯一的歸宿」。

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文章授權轉載自《香港01》