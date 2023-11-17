結婚14年以為他是好丈夫 卻爆出秘密往事讓人妻懷疑婚姻了

感情世界相當複雜，很多秘密在事件發生當下，或許不會第一時間察覺，等到事後知道真相，才會發現跟自己的想像有巨大落差。近來日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名千惠子的43歲女性，過去交往時曾從朋友那裡，聽說交往2年的前男友劈腿。即便前男友不斷否認，但還是決定要和前男友分手。不久後，她透過朋友的介紹，認識另一位男子，兩人在交往1年之後正式結婚。

婚後的丈夫非常顧家，幾乎不曾有過聲稱因為加班，而在公司逗留的狀況。有時要和同事應酬，還乾脆帶人來家裡喝。再加上疫情的關係，一週也只需要到公司露臉一次。有一回，夫妻倆約了朋友一起在家中聚會，其中一位女性友人突然表示，能變得像現在這樣，真的是太好了。

千惠子一開始不明就裡，想不到朋友這時透露，當初說千惠子前男友劈腿的傳言，其實是一場騙局。而造謠者本人，就是千惠子的現任丈夫。事後千惠子質問這件事，丈夫卻推託說那名女性友人曾向他告白，但是被他所拒絕了，反咬對方是因為記恨在心，才會這麼抹黑。

雖然不知道事情的真相為何，但千惠子日後便起了疑心。她更從其他閨密那裡聽說，她的丈夫其實在外形跡可疑，而以他的個性來講，自己出軌的話，反而會跑去懷疑另一半。果然千惠子在最近，就突然被丈夫指責外遇，而且過去做事溫柔的丈夫，近來也變得相當冷淡，出門去哪也不肯說，讓結婚已經14年的千惠子，開始對這場婚姻感到懷疑。