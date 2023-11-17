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影／「我才不幫妻子煮飯做家事」男爭議發言神逆轉 網友稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位抖音網友宣稱自己不會「幫忙」妻子做家事，但後半談話讓網友改變對他的看法。圖擷自抖音
一位抖音網友宣稱自己不會「幫忙」妻子做家事，但後半談話讓網友改變對他的看法。圖擷自抖音

過去社會上有「男主外女主內」的傳統觀念，然而隨著性別平權的發展，家庭的分工也變得不該由什麼性別擔任，而是需要彼此間的溝通合作來完成。近來有位外國網友，在社群網站上發表的一場言論，就博得了許多讚賞。

根據日本媒體「grape」報導，外國抖音網友「minton__jr」最近分享一段短片，他先在片中表示「我不會去幫忙妻子下廚。也不會幫她打掃、洗衣服、帶小孩」，一副似乎是傳統大男人主義的樣子。

然而影片後半段，這位外國網友卻話鋒一轉，說「因為身為父親，這些事情也是我的工作。我會去下廚，會去掃地，會去洗衣服和帶小孩。所以我沒辦法『幫忙』妻子做這些事情」。並呼籲其他男性，也應該像他一樣這麼做，贏得許多讚賞。

@minton__jr

♬ original sound - J.R. Minton

不少網友紛紛回應「說得沒錯！可惜家裡做菜掃地洗衣服帶小孩都我負責，我老公都不管」、「差點要罵人，好險有看到後面」、「這就是理想的丈夫和父親」、「雖然我幾乎不洗衣服跟打掃，但家裡的修繕和庭園都是我在顧，彼此互相分擔」、「你是一個真男人」。

社群 影片 性別

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