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18歲未婚懷孕！男友竟要求驗DNA「還冷血叫她墮胎」 網急勸分手

香港01／ 撰文／喬納森
18歲女網友在網上發文，分享她的傷心事，因她意外懷上男友骨肉，可是男友反應卻出乎意料，男方不但想離開她，要求做DNA親子鑒定，甚至想她去墮胎。示意圖／Ingimage
18歲女網友在網上發文，分享她的傷心事，因她意外懷上男友骨肉，可是男友反應卻出乎意料，男方不但想離開她，要求做DNA親子鑒定，甚至想她去墮胎。示意圖／Ingimage

外國有名18歲女網友在網上發文，分享她的傷心事，因她意外懷上男友骨肉，可是男友反應卻出乎意料，男方不但想離開她，要求做DNA親子鑒定，甚至想她去墮胎。女網友對男友態度感到相當失望，貼文一出引來不少網友回應，有網友安慰她：「你值得一個對你更好的人」。

綜合外媒報導，外國有名年僅18歲女網友發現自己意外懷孕，她在社交平台發文道出自己兩難情況，指自己還沒有心理準備做1個稱職媽媽，加上她把懷孕消息告訴19歲男友時，對方第1個反應不是高興，而是想她墮胎。雙方經過商討後，男友表示會嘗試進入小孩的生活，但是兩人不想再在一起，「因為他會用不同的眼光看我」。

樓主只好隻身前往產前檢驗，醫生告訴她胎兒很可能會流產，男友得知結果後，翌日致電給樓主表示要做DNA親子鑒定，稱「錯的不是小孩，是你」，更進一步說明不想再跟樓主一起的原因，是不希望樓主成為小孩媽媽，最後還冷血地表示「反正小孩隨時都會死」。

示意圖／Ingimage
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雖然男友隔天有向樓主道歉，但是道歉完又質問她，「你什麼時候會流產？」，完全漠視樓主感受，而樓主經歷了男友連番傷害後，感到相當痛心，精神受到極大創傷。

貼文一出吸引了2.5萬人表達心情，還有1.2萬則留言。有網友替她不值，「把這個混蛋從你生活中趕走，再藉治療説明自己」、「刪除、封鎖並永遠不再與這個人說話，讀點書提升自信」。有人分析男友行為，「我認為這是『強迫』她墮胎的策略，他想盡一切辦法讓她心煩意亂，讓她覺得如果墮胎後一切都會恢復正常」，同時有網友安慰她「你值得一個對你更好的人」。

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文章授權轉載自《香港01》

墮胎 親子 懷孕

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