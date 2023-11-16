快訊

未列民進黨不分區 黃金舜：藍白合明朗後擬考量談合作空間

1公里走2小時…西港大橋到海寮段尖峰時間塞爆 民眾乾脆請假怨太扯

日圓匯率再創新低 林氏璧淚喊「想剁手」：窮得只剩下日幣

泰男疑遭鄰居獻祭 斷頸詭坐自家門前滴黑血「整顆頭顱消失」

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國近日發生一起詭異命案，男子遭鄰居「斬頭」疑與活人獻祭有關。圖擷自123hotnewssuratthani臉書粉專
泰國近日發生一起詭異命案，男子遭鄰居「斬頭」疑與活人獻祭有關。圖擷自123hotnewssuratthani臉書粉專

泰國南部地區素叻他尼（Surat Thani，จังหวัดสุราษฎร์ธานี）近日發生一宗恐怖離奇命案，一名男子遭鄰居斬首，而且可能與「活人獻祭儀式」有關係。

《The Thaiger》報導指出，這起詭異案件讓警方感到相當棘手，因為53歲男子潘倫（Sangiam Penrum）陳屍自家橡膠園住處的門口，屍體下半身呈跪坐姿勢，上半身則貼近地面。

警方在現場找到一把長12英寸（約30公分）的刀，疑為殺人凶器，不過並沒有發現該名受害者的頭顱，刀子現正交由法醫鑑定，確保上頭是否仍留有凶手的指紋。事發住宅為潘倫的前岳母所有，不過當時他前岳母因有先天疾病正在醫院接受治療，人並不在家，所以也沒有目擊到整個案發過程。

潘倫三年前就已經離婚了，但仍和岳母住在一起，他的51歲前妻翁普倫普（Panthip Onpromp）告訴警方潘倫過去有家暴、酗酒的前科，但從未在公眾場合鬧事過。她透露兩人離婚後早已沒聯絡，因此也不曉得他後來的近況，兩人有一個18歲的兒子，目前也已被告知其死訊。

值得注意的是，翁普倫普還跟警方表示，母親家裡有一個用來裝水的黑色桶子消失了，讓警方懷疑可能被嫌犯用來裝死者的頭顱以利搬運至其他地方。

此外，根據警方調查，問了同樣也住附近的居民，有人信誓旦旦指出，極可能與活人獻祭的儀式有關，並稱有一位名為孔（Kung）的男子，之前在舉行祭祀儀式時，就曾在當地多個地區想要挖寶藏。

翁普倫普也向警方補充說道，自己完全不認識這名叫孔（Kung）的男子，也從未聽過在地人有目睹過有什麼可疑的獻祭儀式。事後警方找到了孔，詢問他是否涉案，甚至前往他之前舉行過儀式的廢棄房屋，但卻沒有找到頭顱，目前謀殺案仍在調查中。

延伸閱讀

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

農曆10月運勢(上)／兔雞怕車關、豬人紅是非多、2生肖可能破財

4點傳女人哭泣聲、「人影」飄進空屋 房仲嚇傻：從此不再踏入

兒子期中考題「味全龍拿莫．伊漾改名」答錯 網笑：老師是球迷！

相關新聞

公公離世兩年…婆婆暗自另結新歡 人妻答應保密卻內心不安

感情世界縱錯複雜，不管到了幾歲，都可能有燃起戀情的時候。但如果本身就有一些家庭因素在，就會讓事情變得更麻煩。近來在日本，就有這樣的感情案例。

想要升級頭等艙？ 空服員曝乘客「各種小手段」：根本沒用

美國賓州一名擔任空服員的女網友經常在社群媒體上分享旅行妙招。近期她分享了乘客「升級頭等艙」的小手段，吸引不少網友討論。

影／自己的男友自己改造！她把呆萌宅男變肌肉帥哥 全網暴動

近期國外社群媒體上流行一個標籤叫做「女友效應」（girlfriend effect），意思是指男性在交了女友以後，外型變得更加帥氣、會打扮。澳洲一名網紅就分享自己「改造」男友的過程，吸引不少網友點閱留言。

泰男疑遭鄰居獻祭 斷頸詭坐自家門前滴黑血「整顆頭顱消失」

泰國南部地區素叻他尼近日發生一宗恐怖離奇命案，一名男子遭鄰居斬首，可能與「活人獻祭儀式」有關係，這起詭異案件讓警方感到相當棘手…

電棒燙額頭 寶塚歌劇團女演員輕生調查無霸凌惹議

日本寶塚歌劇團的25歲女演員有愛紀伊9月底墜樓輕生，疑似生前遭霸凌。寶塚事後調查，卻在報告書中稱「沒有霸凌事實」，但她可...

馬路變開心農場？男跑到安全島種香蕉 見2年心血被剷除崩潰「像被切腹」

整個城市都是我的開心農場？日本傳出一起奇葩事件，一名50多歲的男子擅自在馬路的安全島上種植香蕉樹，2年來細心栽培，每天不厭其煩地到「莊園」澆水兩次，因蕉樹越長越高、遮蔽道路視線，相關單位也跳出來「剷除禍根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。