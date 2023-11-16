泰男疑遭鄰居獻祭 斷頸詭坐自家門前滴黑血「整顆頭顱消失」

泰國南部地區素叻他尼（Surat Thani，จังหวัดสุราษฎร์ธานี）近日發生一宗恐怖離奇命案，一名男子遭鄰居斬首，而且可能與「活人獻祭儀式」有關係。

《The Thaiger》報導指出，這起詭異案件讓警方感到相當棘手，因為53歲男子潘倫（Sangiam Penrum）陳屍自家橡膠園住處的門口，屍體下半身呈跪坐姿勢，上半身則貼近地面。

警方在現場找到一把長12英寸（約30公分）的刀，疑為殺人凶器，不過並沒有發現該名受害者的頭顱，刀子現正交由法醫鑑定，確保上頭是否仍留有凶手的指紋。事發住宅為潘倫的前岳母所有，不過當時他前岳母因有先天疾病正在醫院接受治療，人並不在家，所以也沒有目擊到整個案發過程。

潘倫三年前就已經離婚了，但仍和岳母住在一起，他的51歲前妻翁普倫普（Panthip Onpromp）告訴警方潘倫過去有家暴、酗酒的前科，但從未在公眾場合鬧事過。她透露兩人離婚後早已沒聯絡，因此也不曉得他後來的近況，兩人有一個18歲的兒子，目前也已被告知其死訊。

值得注意的是，翁普倫普還跟警方表示，母親家裡有一個用來裝水的黑色桶子消失了，讓警方懷疑可能被嫌犯用來裝死者的頭顱以利搬運至其他地方。

此外，根據警方調查，問了同樣也住附近的居民，有人信誓旦旦指出，極可能與活人獻祭的儀式有關，並稱有一位名為孔（Kung）的男子，之前在舉行祭祀儀式時，就曾在當地多個地區想要挖寶藏。

翁普倫普也向警方補充說道，自己完全不認識這名叫孔（Kung）的男子，也從未聽過在地人有目睹過有什麼可疑的獻祭儀式。事後警方找到了孔，詢問他是否涉案，甚至前往他之前舉行過儀式的廢棄房屋，但卻沒有找到頭顱，目前謀殺案仍在調查中。