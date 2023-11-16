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神蹟？墨西哥聖母瑪利亞雕像驚傳「落淚」 目擊者：眼眶還泛紅

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥科利馬州埃爾查納爾鎮（El Chanal）的一間教堂，竟有民眾目睹有尊聖母瑪利亞雕像正在「落淚」。圖／擷自《紐約郵報》
墨西哥科利馬州埃爾查納爾鎮（El Chanal）的一間教堂，竟有民眾目睹有尊聖母瑪利亞雕像正在「落淚」。圖／擷自《紐約郵報》

日前，墨西哥科利馬州埃爾查納爾鎮（El Chanal）的一間教堂，竟有居民目睹一尊聖母瑪利亞雕像正在「落淚」，吸引無數信徒與好奇的民眾前去觀看。

據外媒《紐約郵報》報導，在墨西哥科利馬州埃爾查納爾鎮的一間教堂內，有尊放置在玻璃櫃中的聖母瑪利亞雕像被目擊正在「落淚」。從影片中可看出，哭泣的聖母瑪利亞眼眶泛紅，淚水沿著臉龐落下，讓許多信徒認為是「奇蹟」，其中一位目擊者維克多·拉莫斯（Víctor Ramos）說明「當人類在哭泣時，眼睛會變紅，而當時的雕像也發生了同樣的情況」。

當地人認為，因為科利馬州頻傳暴力事件，更曾在2022年被評選為全球暴力最嚴重地區，才讓聖母瑪利亞「哭泣」。因此，居民與信徒們希望透過向「落淚」的聖母瑪利亞雕像祈禱以停止暴力。

但並非所有人都認為此現象是奇蹟，有位相信科學的化學教授路易吉·加拉斯凱利（Luigi Garlaschelli）表示，因該雕像具多孔性，使吸水力較佳，雖然一般由石膏或陶瓷製成的空心雕像，會在外部覆蓋防水層，但如果聖母瑪利亞雕像眼睛附近的保護漆不慎被刮傷，就容易使內部吸收的水流出，讓人產生雕像正在哭泣的錯覺。

墨西哥 教堂

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