公公離世兩年…婆婆暗自另結新歡 人妻答應保密卻內心不安

感情世界縱錯複雜，不管到了幾歲，都可能有燃起戀情的時候，但如果本身就有複雜的家庭因素，就會讓事情變得更麻煩。近來在日本，就有這樣的感情案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名由紀的45歲女性，結婚至今已經過了15年，兩個小孩分別讀國中和國小。婚後一家人就住在距離夫家徒步5分鐘的地方，和夫家的相處還算融洽，特別是婆婆平常不會太過干涉夫妻倆，只在必要時幫忙，讓由紀內心充滿感激。

兩年前，公公因為急病過世，婆婆變成一個人獨居。雖然曾經擔心會不會有什麼問題，但婆婆認為自己年紀才70初，自我照料沒有太多問題，於是兩邊繼續維持不太干預對方的生活。但有一回，小兒子偶然跑去拜訪一趟婆婆，回來後告訴由紀，說感覺好像怪怪的，讓由紀決定親自到夫家確認。

由紀發現婆婆似乎顯得沒什麼精神，仔細追問之下，婆婆突然表示自己「戀愛了」，對象則是在參加的社團裡，一位大她一歲的男性。婆婆要由紀保密，特別是千萬不能洩漏這件事給丈夫，避免引起爭端。

對由紀而言，感到十分苦惱。一方面她認為婆婆談戀愛不是壞事，但在自己的內心裡，還是覺得哪裡怪怪的。特別是在公公生前，公公婆婆的感情相當不錯，實在難以預料到會有如此變化。如今雖然選擇幫婆婆保密，但還是感到相當煎熬，無法完全認同婆婆的行為。