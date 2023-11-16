影／自己的男友自己改造！她把呆萌宅男變肌肉帥哥 全網暴動
近期國外社群媒體上流行一個標籤叫做「女友效應」（girlfriend effect），意思是指男性在交了女友以後，外型變得更加帥氣、會打扮。澳洲一名網紅就分享自己「改造」男友的過程，吸引不少網友點閱留言。
據《太陽報》（The Sun）報導，網紅愛麗莎（Alisha Issac）經常在社群媒體上分享自己的生活，光是在TikTok上就有36萬名粉絲。近期她在TikTok上分享自己男友的「進化過程」，認為男友是跟她交往以後因為「女友效應」才變帥，引發不少網友討論。
愛麗莎上傳的影片中，男友一開始看起來就是一個普通的「宅宅」，穿著寬鬆的外套，絲毫不在乎衣服的配色，還戴著細金屬框的眼鏡。但影片畫面一跳，男友現在已經變成健身有成的「巨巨」，穿著也變成簡單有品味的白T恤配短褲。
這部影片吸引百萬次點閱率，不少網友都紛紛留言說愛麗莎真的太強了，有人就說要給她頒一個「最佳女友獎」，還有網友好奇，自己男友連自己買的襯衫都不願意穿，不知愛麗莎怎麼說服男友改變的。而愛麗莎的男友迪奧戈（Diogo）也在影片下方留言說：「謝謝妳為我的生活帶來驚人的影響力，我愛妳」。
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