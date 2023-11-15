喪夫後太寂寞？婆婆不准兒子跟媳婦愛愛 半夜3點敲門「關心」

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聯合新聞網／ 綜合報導
婆婆常常介入自己跟丈夫之間，讓女網友很困擾。示意圖，非當事人。圖／ingimage
婆婆常常介入自己跟丈夫之間，讓女網友很困擾。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名女網友發文表示，自己的婆婆自從公公過世後就變得非常黏人，近期婆婆變本加厲，甚至會控制她和先生行房的時間，讓這名女網友十分困擾，發文向網友求助。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在知名論壇Reddit上發文表示，自己跟丈夫去年結婚，在結婚前兩人都各自忙學業和工作，所以沒有同居過，也沒有真的跟對方的家人有太多相處。

婚後兩個月，女網友的公公就過世了，由於女子的老公是獨子，婆婆便要求夫妻倆搬到她家陪她。雖然兩人因為工作和學業拒絕婆婆的要求，但婆婆最後還是決定乾脆自己搬到兒子家住。

因為原PO夫妻兩人也才新婚不久，正值蜜月期，因此她跟丈夫每天都會行房，有時候甚至還一天兩次，但自從婆婆來以後，兩人的「性福」就常常被打斷。女子表示，婆婆不知道為什麼，總是能精準抓到兩人行房的時間，就算是半夜3點，她也會突然出現在房門，敲門關心兩人「在幹嘛」。

不僅如此，婆婆也絲毫不掩飾自己對媳婦的不滿，她認為世界上沒有人能配得上自己的兒子，甚至在原PO請假在家時，宣稱自己的財物在那天不見了。婆婆還將自己原本的住處拍賣，不惜以低於市價的價格脫手，就是要跟兒子一起住。

原PO因這些事件氣得跑回娘家，現在完全不知道該怎麼辦，於是發文詢問網友意見。有網友說，丈夫也很有問題，如果丈夫是個成熟的男性，應該有辦法跟自己的媽媽溝通。其他網友則說婆婆不該對媳婦有這樣的態度，因為婆婆並不是兒子的另一半，這麼誇張的依附程度令人感到很噁心。

婆媳紛爭

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