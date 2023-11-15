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想找已婚好友捐精當「孩子的爸」 網罵翻：不要幻想別人老公
國外一名網友在美國知名論壇Reddit上發文表示，自己到了33歲都沒有對象，所以想要找捐精者來生孩子，不過她想要找自己的好朋友，因為對方「又高又帥還是醫生」只是已婚。女子PO文一出吸引不少網友留言，不過絕大部分都在抨擊女子，認為她這樣幻想別人的老公很噁心。
據《鏡報》（Mirror）報導，這名女網友在論壇Reddit上發文表示，自己今年已經33歲，兩年前她就決定如果33歲還沒有對象，她就要找捐精者，以人工受孕的方式生小孩。
女網友說她不想找陌生人，因此開始思考周遭有沒有任何潛在的適合人選，想了兩個月後，她決定要找自己的青梅竹馬。兩人從16歲開始就是好朋友，而且「他長得帥、身材高大，人善良，還是一位醫生」，家裡也沒有任何遺傳疾病。
女子說，雖然好友已婚，但目前還沒有自己的小孩。好友已經跟她說如果未來有孩子，希望女子可以當他孩子的教母。女子認為兩人住得近，既然自己也要當好友未來孩子的教母，那要求他當捐精者應該也沒問題。
不過這則PO文一貼出以後，就吸引不少網友批評，有網友就說，如果自己是好友的太太，知道他的異性好友在偷偷幻想自己老公可以捐精給朋友生子，她絕對會很生氣。其他網友也建議原PO最好「連問都別問」，因為這一問下去只會導致雙方都很尷尬，「友情會直接結束」。
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