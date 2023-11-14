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無法崩壞的美貌！女偶像考駕照失敗崩潰丟「廢物證件照」 網看了卻臉紅

聯合新聞網／ 綜合報導
今年27歲的天羽希純是日本女子偶像團體「＃2i2」的成員。圖／取自X@amau_kisumi
今年27歲的天羽希純是日本女子偶像團體「＃2i2」的成員。圖／取自X@amau_kisumi

證件照也破壞不了的神顏值曝光！日前，日本女偶像天羽希純在社群平台上透露，自己因沒有通過考試，而無緣拿到駕駛執照，更自暴自棄地曬出特地去拍好的大頭照，無奈的表示這是張「完全派不上用場的照片」。意外的是，許多網友看到天羽希純的證件照後都大感驚訝，不少人都被她無法抵擋的美貌驚艷到，忍不住留言直呼「太可愛了吧！」

今年27歲的天羽希純是日本女子偶像團體「＃2i2」的成員，本月8日，她在社群平台X（原名推特）上發文分享，因沒有通過駕駛考試，讓她哀嘆「我沒有拿到駕照」，更曬出她特地跑去拍攝，卻絲毫派不上用場的證件照。天羽希純也在留言區表示，這張照片是她在快照機拍攝的，「但因為沒有考到駕照，所以就只是張什麼地方都用不上的照片而已」。

沒想到一張照片卻在網路上掀起熱烈討論，許多網友都被天羽希純清純、甜美的外型吸引，更大讚她的美貌連拍貼機都無法崩壞，「就算是證件照也能看出來是個大美人」、「照片拍得超好」、「這個證件照也拍得太可愛了吧」，也有人開玩笑稱，「該不會是因為妳太可愛了，所以捨不得放妳走吧？」、「請讓我成為妳的專屬司機」，不少網友也為天羽希純打氣，「不要介意！」、「沒有駕照也沒有關係的」、「太可惜了，下次再繼續努力」。

據悉，天羽希純從10多歲開始便踏入演藝圈，曾陸續參與過許多偶像團體，但星途多舛，待過的團體知名度都不算太高。除了偶像的工作外，天羽希純也擔任寫真模特兒，她擁有豐滿的C+身材、163公分的高挑身形，曾以「適乳」作為賣點，拍攝過許多寫真作品。她也經常在社群平台更新近況，光是X就有超過46.6萬人追蹤。

天羽希純是名偶像，更擔任寫真模特兒拍攝過許多作品。圖／取自X@amau_kisumi
天羽希純是名偶像，更擔任寫真模特兒拍攝過許多作品。圖／取自X@amau_kisumi

日本 女星 正妹 模特兒 駕照 X Twitter 推特

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