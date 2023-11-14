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不滿女友碎念57刀刺死對方 男子竟靠「胖到200公斤」獲釋

聯合新聞網／ 綜合報導
佛里卡洛刺殺女友57刀，卻靠吃胖到200公斤成功獲釋。圖擷自紐約郵報
佛里卡洛刺殺女友57刀，卻靠吃胖到200公斤成功獲釋。圖擷自紐約郵報

義大利一名男子和女友度假時在床上吃東西，不慎將食物殘渣掉到床上，導致兩人發生爭執。男子在爭吵過程中失去理智，刺殺女友57刀將其殺害；他本應服刑30年，近期卻因「體重過重」獲釋，令女友家人感到十分不滿。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35歲的佛里卡洛（Dimitri Fricano）在2017年時，和女友普雷蒂（Erika Preti）到薩丁島度假，本來應該留下甜蜜回憶的浪漫之旅，最後卻成了普雷蒂的死亡之旅。原來當時佛里卡洛在飯店床上吃東西，掉了許多麵包屑，女友出言提醒，佛里卡洛一時失去理智，拿刀刺殺普雷蒂57刀致死。

2019年時，佛里卡洛被判處30年有期徒刑，不過因為疫情的關係直到2022年4月才開始服刑。佛里卡洛入獄時體重只有260磅（118公斤），卻在入獄後短短一年就把自己吃胖到超過440磅（200公斤）。令人意想不到的是，只因為體重過重，法院竟然就宣判佛里卡洛能夠出獄，令普雷蒂的家人難以接受。

都靈監視法院（Turin Surveillance Court）上週裁定，因為佛里卡洛體重太重，在獄中沒有輪椅或拐杖都不能移動，不符合監獄的人道規定。除此之外法官還指出，獄中的食物熱量太高，佛里卡洛再繼續關在監獄裡可能會「胖死」，因此宣判他接下來只需被軟禁在父母家中，好確保他能吃健康的飲食。

得知這樣的判決普雷蒂的家人當然十分不滿，他們認為法院的判決十分「可恥」，普雷蒂的父親受訪時就說，女兒永遠都回不來了，但兇手竟然這麼快就被釋放，更是加深他們全家人的痛苦。

義大利

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