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復仇之旅！帶女友出國度假 男子曝「已刷爆她卡」報復偷吃

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了報復女友出軌，用女友的信用卡支付度假的一切費用。圖擷自太陽報
男子為了報復女友出軌，用女友的信用卡支付度假的一切費用。圖擷自太陽報

阿根廷一名男子發現女友偷吃，不過他不動聲色，用女友的信用卡訂了豪華度假之旅，讓不少網友看了直說「有夠狠」。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名來自阿根廷的男網友將自己和女友在海邊散步的過程拍成影片上傳到TikTok，吸引190萬次點閱，因為這不是普通的「海灘之旅」，而是男子的「復仇之旅」。

原來男子發現女友偷吃劈腿，但女友卻絲毫不知道男友已經發現，還提議要出去度假。為了報復女友，男子才想到用這種方式。他訂了高級的飯店和機票帶女友飛往巴西，但其實全都是「女友買單」。

影片中女友坐在沙灘上享受風景，一點也不知道自己偷吃的事已經被揭穿。男子在前方錄影片說：「那個胖女人要求帶她出去度假」，所以他就訂了飯店、買了飛巴西的機票，但用女友的信用卡刷卡

不少網友在影片下面留言，一面倒的支持男子的做法，有人開玩笑說：「這男的一定是天蠍座」，也有網友留言要排隊當新女友，還有網友建議他應該用女友的卡去免稅店順便買些香水，這樣這趟旅行就更完美了。

阿根廷 刷卡

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