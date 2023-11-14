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初次約會男方請客 隔天卻反悔要討錢...女方1句神回網友激讚

香港01／ 撰文：喬納森
安娜分享自己的約會奇遇，她與傑森相約晚飯初次約會，傑森表現很大方，堅持請客。 示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
安娜分享自己的約會奇遇，她與傑森相約晚飯初次約會，傑森表現很大方，堅持請客。 示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

男女約會吃飯由誰結帳或是AA制各付各的，常常引起網友議論，外國有女網友在網上發文，指她早前與男子約會吃晚飯，結帳時曾表示可請客，男方卻搶著請客，不過，翌日男方又向女子傳訊息，表示想不到當日晚餐會這麼貴，要求女方付回一半飯錢，分擔50美元（約新台幣1600元），女方秒回1句，表示「這項優惠在昨晚離開餐廳後就過期了」。事件在網上瘋傳，女子回覆被一眾網友激讚機智。

綜合外媒報導，外國女子安娜（Anna）在Reddit論壇上分享自己約會奇遇，她與名叫傑森（Jason）的男子相約晚飯，是兩人的初次約會，當晚用餐完畢後，傑森表現很大方，堅持替兩人付了晚餐及酒錢，而安娜曾提出可請客，但因為傑森堅持請客就作罷了。

然而，翌日安娜竟收到傑森傳來訊息，他先指自己當天要參加比賽，然後便說「我們能一起分擔晚餐錢嗎？我沒有意識到昨晚花了這麼多錢，哈哈！」，並要求安娜轉帳50美元（約新台幣1600元）給他。

傑森翌日要求安娜轉帳50美元給他，以分擔一半晚餐飯錢。（Reddit）
傑森翌日要求安娜轉帳50美元給他，以分擔一半晚餐飯錢。（Reddit）

安娜收到傑森這樣的訊息感到相當愕然，並立即回覆對方表示「這項優惠在昨晚離開餐廳後就過期了」，加上她當時有表明自己要請客，只是傑森拒絕，最後安娜亦不忘祝福他比賽順利。

這宗約會奇事隨即在網路瘋傳，不少網友大讚安娜回覆充滿機智，「很機智！」、「我想他不想在餐廳接受她請客，因為這會傷害他脆弱的自尊心」、「噁心！」、「為自己付錢並不等於分攤帳單。你為你吃喝的付錢，他為他吃喝的付錢，所以你不該為他付錢」。

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文章授權轉載自《香港01》

約會 餐廳 帳單 AA制 Reddit

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