辣模經營IG短短4個月粉絲暴增10萬 每月賺14萬元真身竟是AI

性感的身材，精緻的臉龐，她是近期出現在Instagram上的新網紅，短短4個月就累積超過11萬名粉絲，不過眼尖的民眾或許已經發現，這位身材姣好的美女其實「不是真人」，而是AI繪製的「數位網紅」。

據ODDITYCENTRAL報導，頂著一頭粉色頭髮的艾塔娜（Aitana Lopez）來自西班牙巴塞隆納。如果不說，大概很難發現艾塔娜不是真人。製作艾塔娜的公司是位於巴塞隆納的媒體公司The Clueless。公司因為想要打造網紅增加收入，但發現真人網紅成本高，如果要真人網紅外出拍攝，還需要負擔食宿、差旅費等等，於是決定打造數位網紅。

雖然艾塔娜才「出道」4個月，卻已經吸引超過11萬名粉絲，而且已經開始替公司賺錢。公司為了不讓艾塔娜的「AI感」太明顯，刻意不分享影片，只分享照片，不過就連這些照片按讚數都會破萬，替公司每月賺進近4000歐元（約14萬元新台幣）。

負責打造艾塔娜的團隊表示，現在市面上很多AI圖片，看起來都非常完美，但為了讓艾塔娜看起來更接近真人的樣子，他們刻意不讓她的外表「太完美」。團隊刻意不讓她的皮膚太完美，會增加一些皺紋，也會故意讓她的頭髮看起來有點亂，反而因此更貼近粉絲。

除了艾塔娜之外，The Clueless也持續打造其他的數位網紅，未來如果有任何廠商需要業配合作，公司就能根據需求推薦不同外型、特質的數位網紅。