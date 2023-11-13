快訊

增資股紅包抽起來！這檔中籤可望賺進4.7萬 報酬率36%

水上餐廳玻璃地板爆裂 陸前官員用餐落水身亡

北市南港「余軟茶園」古厝傍晚全面燃燒 消防派25車趕赴灌救

老公抱起「岳母」轉圈 女子發現丈夫外遇追查後傻眼：對象是我媽

聯合新聞網／ 綜合報導
凱瑟琳（圖左）發現丈夫和媽媽（圖右）外遇。圖擷自TikTok
凱瑟琳（圖左）發現丈夫和媽媽（圖右）外遇。圖擷自TikTok

美國愛達荷州一名女子發現丈夫行為怪異，懷疑丈夫出軌，沒想到她仔細追查以後，發現丈夫偷吃的外遇對象竟然是自己親媽。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，發現老公偷吃媽媽的這名女子叫做凱瑟琳（Katherine）。日前她在TikTok上分享自己揭露老公跟媽媽暗通款曲的過程，還直接把照片放在影片中。影片上傳網路以後，已經有多達960萬次的觀看紀錄。

凱瑟琳表示，一開始她只覺得媽媽跟老公打招呼的方式很奇怪，雖然外國人打招呼都會擁抱，但是媽媽是直接用雙臂摟住丈夫的脖子，丈夫還把媽媽抱起來轉圈。不僅如此，情人節的時候，老公不只準備了給凱瑟琳的花束，還特別為「岳母」也準備一束花。

兩人之間的關係發展得越來越親密，彷彿不在乎其他人知道，媽媽和丈夫甚至在其他人面前說，如果凱瑟琳某天過世，他們兩個就會在一起。這樣的怪異互動讓凱瑟琳的外婆也發現異狀，提醒凱瑟琳要多留意丈夫跟媽媽的互動。

後來某天丈夫工作到晚上9點還沒回家，凱瑟琳視訊丈夫，卻聽到旁邊有「其他女人」的聲音。凱瑟琳要求丈夫讓她看對方是誰，但丈夫一開始一直辯解，直到凱瑟琳打電話到媽媽家，確認媽媽也不在家後，她更是99%的確認車上的女子就是媽媽。

凱瑟琳歇斯底里地打了8通電話給媽媽，媽媽才接起電話，承認自己跟女婿在一起。凱瑟琳隔天帶著女兒離開住處，媽媽後腳就搬進她們的家。不過兩人交往沒有多久就分手，媽媽最後又回頭找爸爸，兩人像沒事一樣的和好。

凱瑟琳說，即使到現在，媽媽也沒有表現出一絲悔意，甚至爸媽還責怪她是「糟糕的女兒和妻子」，所以才會發生這種事。她的影片吸引不少網友留言，不少網友都說看到這種事真的「很傻眼」，絕大部分的網友都支持凱瑟琳，認為丈夫跟媽媽真的太過分。

外遇

延伸閱讀

受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔不已

《27件禮服的秘密》真人版 她當12次伴娘光禮服已砸32萬元

甜蜜約會男友竟吃別人桌上剩菜 被問還辯稱「不想浪費食物」

不滿聘禮不夠？ 43歲男持刀殺死牙醫親家、重傷女婿

相關新聞

修復230多年名畫驚見「惡魔的臉」 詭笑與尖銳獠牙遭封百年

近日，英國國家名勝古蹟信託（National Trust）修復一幅230多年前的名畫，竟意外發現背景藏有一張「惡魔」的臉，畫中的魔鬼甚至還帶著詭異的微笑，並露出兩根尖銳的獠牙。

辣模經營IG短短4個月粉絲暴增10萬 每月賺14萬元真身竟是AI

性感的身材，精緻的臉龐，她是近期出現在Instagram上的新網紅，短短4個月就累積超過11萬名粉絲，不過眼尖的民眾或許已經發現，這位身材姣好的美女其實「不是真人」，而是AI繪製的「數位網紅」。

老公抱起「岳母」轉圈 女子發現丈夫外遇追查後傻眼：對象是我媽

美國愛達荷州一名女子發現丈夫行為怪異，懷疑丈夫出軌，沒想到她仔細追查以後，發現丈夫偷吃的外遇對象竟然是自己親媽。

北海道超巨「魚乾」竟比嬰兒大！ 網驚呼：以為是合成照

許多台灣人到日本旅遊時，會想體驗當地特有的居酒屋文化，其中一夜干是不少人必點的菜色。日前，有網友在「X」（原Twitter）表示，自己在北海道買的「超大魚乾」居然比剛出生的兒子還要大，吸引許多網友關注。

街頭鬼畫符的「九龍皇帝」：香港最後一位自由人

「九龍皇帝」曾灶財，他在公共場所留下了寫得歪歪扭扭的書法之後，成了家喻戶曉的人物。2007年曾灶財過世之後，他的作品從街頭消失，但也開始出現在蘇富比的拍賣場，而且價格一路飆升，成為了香港最有價值的藝術家。

不滿18歲女友外遇 日男抓狂要她「毛髮吃下肚」活活打死人

日本大阪發生一起暴力殺人事件，一位名為山中元稀的22歲男子，疑似與18歲的女友發生口角，使得山中憤而拳腳相向，活活將女友打死。儘管山中一度企圖隱瞞殺人罪嫌，但還是遭到法辦，近來也上了日本法庭，接受司法的審訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。