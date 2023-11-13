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修復230多年名畫驚見「惡魔的臉」 詭笑與尖銳獠牙遭封百年

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，英國國家名勝古蹟信託（National Trust）修復名畫《紅衣主教蒲福之死》（The Death of Cardinal Beaufort）後，竟意外發現有「惡魔」隱藏在背景之中。圖／擷自《Fox News》
近日，英國國家名勝古蹟信託（National Trust）修復名畫《紅衣主教蒲福之死》（The Death of Cardinal Beaufort）後，竟意外發現有「惡魔」隱藏在背景之中。圖／擷自《Fox News》

近日，英國國家名勝古蹟信託（National Trust）修復一幅230多年前的名畫，竟意外發現背景藏有一張「惡魔」的臉，畫中的魔鬼甚至還帶著詭異的微笑，並露出兩根尖銳的獠牙。

據外媒《Fox News》報導，被修復的名畫是畫家約書亞·雷諾茲（Joshua Reynolds）的作品《紅衣主教蒲福之死》（The Death of Cardinal Beaufort），繪製莎士比亞劇作《亨利六世》中一幕死亡場景。透過修復，才讓大眾看見畫中竟有長著獠牙與笑容陰森的惡魔，隱藏在床頭後方，正注視著即將死亡的蒲福。

報導指出，這幅名畫是雷諾茲晚期的作品，於1789年在莎士比亞畫廊（Shakespeare Gallery）首次展出，當時價格為500畿尼（英國1663～1813年所發行的貨幣）。古蹟信託表示，畫中隱藏的人物曾被不同的人塗上六層油漆，繪畫修復師貝卡·海倫（Becca Hellen）透露「有惡魔的區域被塗上了土棕色和深色，使修復工作變得困難」。

負責畫作及雕塑的高級國家策展人約翰·朱（John Chu）解釋，當時人們雖然可以接受在文學作品中以惡魔形容某些人，但仍難以接受惡魔以視覺的方式出現在繪畫中，甚至有人認為應將惡魔抹去。約翰推測，雷諾茲可能因拒絕更改作品，在他死後該畫作才多次被他人加工。

目前該機構為了紀念雷諾茲300周年冥誕，將該幅作品與其他三件畫作重新處理過後，共同展示於英國西薩塞克斯佩特沃斯莊園（Petworth House）。

畫作 英國

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