北海道超巨「魚乾」竟比嬰兒大！ 網驚呼：以為是合成照

許多台灣人到日本旅遊時，會想體驗當地特有的居酒屋文化，其中一夜干是不少人必點的菜色。日前，有網友在「X」（原Twitter）表示，自己在北海道買的「超大魚乾」居然比剛出生的兒子還要大，吸引許多網友關注。

原PO透露，自己之前去北海道旅遊時，在當地買了花鯽魚乾當作紀念品，沒想到魚乾竟比自己剛出生的兒子還要大，讓他忍不住拍下合照並直呼「當我把魚乾放在孩子旁邊時，魚乾瞬間變超大，哈哈」。

照片一曝光，瞬間引起網友熱議，至今更獲得6.4萬個讚及1.2萬的分享，「居然比嬰兒還要大！」、「旁邊的寶寶在哭，是不是因為不喜歡魚乾的味道，哈哈哈」、「讓我驚訝的是，北海道生產的魚乾居然有這麼大」、「好好奇原PO要怎麼烤超大魚乾」、「剛看到這張照片時，我還以為是合成的」。