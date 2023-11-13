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不滿18歲女友外遇 日男抓狂要她「毛髮吃下肚」活活打死人

聯合新聞網／ 綜合報導
一位大阪男子不滿女友外遇，竟虐待對方並活活打死人。圖擷自youtube
一位大阪男子不滿女友外遇，竟虐待對方並活活打死人。圖擷自youtube

日本大阪發生一起暴力殺人事件，一位名為山中元稀的22歲男子，疑似與18歲的女友發生口角，使得山中憤而拳腳相向，活活將女友打死。儘管山中一度企圖隱瞞殺人罪嫌，但還是遭到法辦，近來也上了日本法庭，接受司法的審訊。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，這起事件發生在5月8日夜晚。受害女性包含腹部被踩踏、被空氣槍射擊BB彈等等，遺體身上有多達160處以上的傷痕。且在案發前一天，兇手還有要女子要舔光地上的血跡，並且把毛髮吃下肚等等虐待行為。

從女性的好友指稱可以看出，兩人在交往之後，山中對女性的控制慾望相當強烈，女性就抱怨過去哪都得一起陪著，沒有自己的空閒時間。一方面，女子也曾經向山中表示歉意，覺得他花這麼多心思陪伴她，感到過意不去。女子的母親則察覺男方可能有問題，曾勸過女兒不要和這種男子交往。

山中被捕時，一度聲稱他不知道為什麼女友突然身體變得冰冷，但最終還是紙包不住火。他供稱殺人的原因，是因為女友和其他男性有染，儘管女友表示是因為一時酒醉才外遇，但理由不被山中接受，最終演變成暴力行為，產生悲劇結果。

日本 女友

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