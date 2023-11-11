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少女的房間香香的？女偶像閨房直播出意外 「垃圾屋」慘況嚇壞粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
日本偶像福田朱里不小心在直播中曝光自己的房間。圖／取自X@FUKUAKARI_STU48
日本偶像福田朱里不小心在直播中曝光自己的房間。圖／取自X@FUKUAKARI_STU48

不少人都對女生房間抱有幻想，更期盼有朝一日能有「一親芳澤」的機會，但有時候現實總會來一記當頭棒喝，打碎人們的妄想。日前，日本一名女偶像在房間直播時，疑似因不小心切換到鏡頭，讓她的閨房瞬間被一覽無遺，原以為偶像的房間會充滿浪漫氛圍，不料她的房間卻是如同「垃圾屋」般雜亂，不少網友看了都相當震撼。

今年24歲的福田朱里是日本女子偶像團體STU48的副隊長，本月4日晚間，她在房間內直播與粉絲互動，進行到一半時朱里疑似為了調整拍攝的裝置，沒想到卻不慎切換到鏡頭，讓她的「少女閨房」直接被攤在陽光下。

與多數人對偶像抱持的幻想不同，朱里的房間既不是溫馨風也不是簡約風，而是超乎想像的亂七八糟，整個空間堪稱「垃圾屋」，不僅衣物亂丟、物品亂擺，還有瓶瓶罐罐散落各處，看起來只有走動的通道沒堆放雜物。

日本偶像福田朱里的房間相當雜亂，讓網友相當震驚。圖／取自YouTube影片
日本偶像福田朱里的房間相當雜亂，讓網友相當震驚。圖／取自YouTube影片

發現自己鏡頭切換錯誤，朱里第一時間立刻用手掌蓋住鏡頭，隨後設定好裝置，繼續淡定直播與粉絲互動，對於突發狀況的應對相當自然。儘管「垃圾屋」遭看光的時間才不過1、2秒，但衝擊的畫面已在網路上掀起話題，更有人以「悲報！STU48福田朱里的房間亂七八糟成為話題！」在網路論壇上發文。

許多日本網友都被現實衝擊到，「真的髒死了」、「怎麼會這個樣子？雖然我的東西也很亂，但至少還會收拾」、「小福，妳在開玩笑吧」，也有人認為房間髒亂沒什麼大不了的，更直呼其他人是在大驚小怪，「還能看到地板就沒事了」、「應該要高興才對，房間內沒有其他男生的影子」、「不知道為什麼，我覺得這樣很安心」。

福田朱里是日本女子偶像團體STU48的副隊長。圖／取自X@FUKUAKARI_STU48
福田朱里是日本女子偶像團體STU48的副隊長。圖／取自X@FUKUAKARI_STU48

日本 女星 正妹 女生 直播 房間 粉絲

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