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刷帳戶助學金從3千變「3千萬」 女大生瘋狂花錢遭逮判決出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
南非一名女大生每個月都必須倚賴政府發放的助學金來付學費，沒想到有天確認帳戶時，竟發現這筆補助金多了一萬倍，讓她一夜之間成為千萬富翁。圖片來源／翻攝自Twitter
南非一名女大生每個月都必須倚賴政府發放的助學金來付學費，沒想到有天確認帳戶時，竟發現這筆補助金多了一萬倍，讓她一夜之間成為千萬富翁。圖片來源／翻攝自Twitter

南非一名女大學生意外發現，每個月由政府發放的就學補助金，從原本的1400蘭特（2017年約為新台幣3000元）變成1400萬蘭特（約新台幣3000萬元），讓她驚喜不已，覺得是「上帝的禮物」，便開始大肆揮霍。2017年事件曝光後女大生遭到逮捕，並在2022年被判處五年刑期，但近日法院卻推翻判決，同意實施緩刑。

根據《Daily Mail》《The Citizen》報導，2017年，一名就讀沃爾特·西蘇魯大學的女大生瑪尼（Sibongile Mani），每個月都必須倚賴政府的經濟援助計劃來付學費。沒想到有天確認帳戶時，她竟發現這筆補助金多了一萬倍，一夜之間突然成為千萬富翁，讓她驚訝不已。

然而，瑪尼收到鉅款後卻未通報，反而開始瘋狂購物。她換上昂貴時裝、戴上珠寶名牌包、花費好幾千元做頭髮，還幫自己與朋友們都買了最新款iPhone，不斷送身邊好友各種禮物，甚至天天參加派對、喝酒狂歡，迅速在73天內花掉80萬蘭特。

如此奢侈的生活很快就引起他人注意，有同學透露，「前一秒還很拮据，因貧窮而困擾的她，下一秒突然就過上奢華生活，錢包裡有滿滿的花不完的錢。」接著，有人發現瑪尼的超市收據上，顯示她帳戶裡有超過1360萬蘭特，便向學校舉報，這件事才終於曝光。

瑪尼在2017年被依竊盜詐欺罪逮捕，並在2022年被判處五年刑期。然而，瑪尼不服判決，她聲稱自己以為這筆錢是「奇蹟」、「上帝的禮物」。她的律師上訴時也表示，瑪尼是意外獲得這筆財產，後續也沒有做出危害社會的行為，實在沒有必要讓她坐牢。

近日，法院撤銷原先判決，同意緩刑原本的五年刑期。法院裁定，雖然瑪尼的行為是有意識和有計劃的，但監禁是否能滿足正義利益值得懷疑，因此最終同意緩刑，前提是緩刑期間不能再犯下竊盜和詐欺罪，還要完成576小時的社區服務和接受3年懲戒監督，不過瑪尼不必償還任何花掉的錢。對此瑪尼的律師透露，「她感到非常欣慰，很高興自己不必坐牢，並希望一切重新開始。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詐欺 竊盜 名牌包 珠寶

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