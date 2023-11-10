無頭女屍！暴力男出獄疑殺人帶頭顱逃亡 因1超明顯特徵終落網
美國加州發生恐怖兇殘命案，有人在住宅內發現1具無頭女屍，警方接報到場進行調查，鎖定疑兇是剛獲釋出獄的24歲男子，死者則是他的女親友，懷疑男子殺死女子後砍下頭顱，然後帶著頭顱逃亡。警方隨即發出通緝令，描述了疑兇的外貌，並指他有1項非常明顯特徵的紋身，疑兇終在逃亡2天後面落網被捕。
綜合外媒報導，加州聖羅莎員警局在當地11月2日約下午3時40分接獲有人報案，指在1處住宅內發生凶殺案。警方到場后，在屋內看到1具無頭女屍，死者被斬首後頭顱不知所終。警方經調查鎖定疑兇是與死者有親戚關係的24歲男子路易士（ Luis Gustavo Aroyo-Lopez ）。
警方認為，路易士行兇後把死者的頭顱帶在身上離開涉事現場，初步並不清楚路易士和死者到底是怎樣的親戚關係，以及他犯案目的。
警方其後公佈路易士的資料，併發出通緝令，指路易士屬西班牙裔，身高5英尺6吋，約重150磅，黑髮和棕色眼睛，身穿長袖黑色連帽運動服或外套、黑色褲子和白色鞋。他的頭部左側紋上有1個巨大的「420」數位和1片大麻葉，特徵相當明顯，而他終在逃亡2天后在三藩市落網被捕。
據警方提供資料，路易士最近才刑滿出獄，他之前因使用致命武器襲擊以及持有武器等罪，被判入獄服刑。
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文章授權轉載自《香港01》
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