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「日式炸雞加不加檸檬」學問大！日律師警告：做錯嚴重恐觸法

聯合新聞網／ 綜合報導
「炸雞加不加檸檬」不只是喜好，更可能涉及法律問題。圖片來源／ingimage
「炸雞加不加檸檬」不只是喜好，更可能涉及法律問題。圖片來源／ingimage

日劇「四重奏」中，曾經有一段情節，在講述「炸雞該不該加檸檬」這件事。雖然日式炸雞經常付檸檬，也有許多人喜歡這樣吃，但確實還是有不喜歡炸雞加檸檬的人存在，因此如何兼顧所有人的需求，就成了一個難題。近來更有律師表示，關於炸雞加檸檬這件事，最嚴重恐會牽涉到法律問題。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，日本知名律師岡野武志指出，很多日常生活間的小事情，其實都可能和法律息息相關。像是如果在用餐時「擅自幫別人的炸雞擠檸檬」，其實就有觸法的可能。

原因在於，如果對方是一位對檸檬重度過敏的人，那麼光是擅自幫他加檸檬，就可能觸犯了「器物損壞罪」。而如果因此造成對方過敏發作，則是會進一步變成「傷害罪」。最嚴重的意外，要是讓對方因過敏不幸身亡，將可能背上「傷害致死罪」及「殺人罪」的罪名。因此幫人擠檸檬之前，務必要先問一聲「可以加檸檬嗎？」

除此之外，岡野還回答了一些有趣的問題。例如殺害「正在變成殭屍的人類」，因為對方還是算人，所以算是殺人罪，就算完全變成殭屍了，殺死對方也會觸犯「屍體損壞罪」。而在網路上用激烈措辭辱罵他人，不只可能觸法，且日本在2022年已將相關法條制訂得更嚴格。

岡野指出，過去在沒有律師的江戶時代，有所謂「事件屋」、「公事師」的職業存在，幫助民眾調停各種糾紛，像是隔壁家寵物在自家門口大小便、或者別人家的樹擋到自家窗戶等等。這代表在社會上，本來就需要能夠解決紛爭的人，因此才會有律師的存在。

日本 律師

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