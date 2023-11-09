影／「豪華歐風城堡」竟是日本的大學校舍 他見實物超震驚：還以為CG

說到城堡，都會想到中世紀歐洲，或者像是迪士尼裡頭一樣，充滿浪漫的童話風格。然而就在日本，最近出現了一棟城堡造型的建築物，但它並不是在東京迪士尼樂園，甚至也不是在任何一個遊樂園園區內，而是一間大學的校舍。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本導演、影像作家藤井亮近來在個人推特分享一張照片，畫面中有一棟城堡造型，相當氣派的建築物。而這棟「城堡」，其實是大阪藝術大學藝術系角色造型學科的新校舍。

在這棟校舍的外觀設計上，參考了德國的知名城堡建築「新天鵝堡」。儘管事前就聽說過大阪藝大新校舍的事情，但當藤井導演實際見到之後，還是忍不住驚呼「為什麼啊」，儘管實際建築就擺在眼前，仍有種像是CG圖片般的不真實感。

許多網友也紛紛表示「很像是迪士尼樂園裡會出現的建築」、「雖然我是校友，但河內長野的深山校區裡冒出這樣的建築，還是難以置信」、「冒出了個了不得的東西了」、「好像是玩具喔」、「不愧是藝術大學會出現的東西」、「很像玩RPG遊戲會看到的」、「可以轉成觀光設施了」。