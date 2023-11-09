快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

影／「豪華歐風城堡」竟是日本的大學校舍 他見實物超震驚：還以為CG

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪藝術大學以城堡為造型設計新校舍，引起網友的討論。圖擷自大阪藝術大學官方網站
大阪藝術大學以城堡為造型設計新校舍，引起網友的討論。圖擷自大阪藝術大學官方網站

說到城堡，都會想到中世紀歐洲，或者像是迪士尼裡頭一樣，充滿浪漫的童話風格。然而就在日本，最近出現了一棟城堡造型的建築物，但它並不是在東京迪士尼樂園，甚至也不是在任何一個遊樂園園區內，而是一間大學的校舍。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本導演、影像作家藤井亮近來在個人推特分享一張照片，畫面中有一棟城堡造型，相當氣派的建築物。而這棟「城堡」，其實是大阪藝術大學藝術系角色造型學科的新校舍。

在這棟校舍的外觀設計上，參考了德國的知名城堡建築「新天鵝堡」。儘管事前就聽說過大阪藝大新校舍的事情，但當藤井導演實際見到之後，還是忍不住驚呼「為什麼啊」，儘管實際建築就擺在眼前，仍有種像是CG圖片般的不真實感。

許多網友也紛紛表示「很像是迪士尼樂園裡會出現的建築」、「雖然我是校友，但河內長野的深山校區裡冒出這樣的建築，還是難以置信」、「冒出了個了不得的東西了」、「好像是玩具喔」、「不愧是藝術大學會出現的東西」、「很像玩RPG遊戲會看到的」、「可以轉成觀光設施了」。

日本 大阪 建築 迪士尼樂園

延伸閱讀

上台拿手機看歌詞唱歌！日媒揭地下偶像低品質亂象「表演成卡拉OK大會」

有口福！新潟中學營養午餐「一人一整隻松葉蟹」 軟嫩甘甜蟹肉讓學生大讚

這年頭什麼都要省！宜得利聖誕樹「剖半」裝飾開賣 氣氛不減更好擺

曾以「鹿肉漢堡」獲日本大獎 JR品牌漢堡店熄燈結束37年歷史

相關新聞

影／「豪華歐風城堡」竟是日本的大學校舍 他見實物超震驚：還以為CG

說到城堡，都會想到中世紀歐洲，或者像是迪士尼裡頭一樣，充滿浪漫的童話風格。然而就在日本，最近出現了一棟城堡造型的建築物，但它並不是在東京迪士尼樂園，甚至也不是在任何一個遊樂園園區內，而是一間大學的校舍。

這年頭什麼都要省！宜得利聖誕樹「剖半」裝飾開賣 氣氛不減更好擺

年底聖誕節慶即將到來，每當慶祝聖誕節時，少不了要有聖誕樹的裝飾。但如果真的要買一顆聖誕樹擺著，不只價格昂貴，該怎麼清出能夠擺放的空間，也是另一個問題。近來日本知名家具廠商宜得利，就設計出一款特別的聖誕樹，一次解決這兩者的煩惱。

比狗還不如…奢華郵輪船員曝工作秘辛 揭富豪離譜要求「看員工拉屎」

有些人會將在豪華郵輪上工作視為夢幻職業之一，不僅報酬豐厚還能四處旅行。但日前有一名女船員打碎了濾鏡，她指出，為富豪們工作其實挑戰很多，因為他們會提出許多奇怪的要求...

真是外星生命？墨西哥辦第2次聽證 UFO愛好者稱祕魯木乃伊是外星人

墨西哥國會今天聽取研究人員說法，研究人員宣稱一組祕魯3指木乃伊為真，但拒絕核證這些遺骸是外星生物。日前，這組遺骸作為可能...

影／愛到卡慘死！女將男友名字刺額頭 網友酸：絕對後悔

國外一名女子跟男友陷入熱戀，竟然決定在額頭上刺下男友的名字以表愛意，她將刺青過程的影片上傳網路，引來不少網友留言討論。

噁到吐！冰箱拿優格驚見丈夫「罐裝蝌蚪」 妻知原因後卻超嗨

俗話說「一日之計在於晨」，然而一名澳洲女子的美好時光卻被丈夫的奇異行為毀了！據外媒報導，該名女子起床後，計畫享用自己最喜歡的優格，沒想到一打開冰箱，卻發現丈夫的「罐裝蝌蚪」，讓她受不了衝到浴室爆吐。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。