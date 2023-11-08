影／愛到卡慘死！女將男友名字刺額頭 網友酸：絕對後悔
國外一名女子跟男友陷入熱戀，竟然決定在額頭上刺下男友的名字以表愛意，她將刺青過程的影片上傳網路，引來不少網友留言討論。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的安娜（Ana Stanskovsky）來自英國倫敦，日前她在TikTok上分享自己刺青過程的影片，吸引1900萬次點閱。之所以會有那麼多人點進來看，全都是因為安娜竟然把男友的名字刺在臉上。
安娜的男友名叫凱文．弗雷什沃特（Kevin Freshwater），戀愛腦的安娜決定將「凱文」用黑色粗體刺在額頭，就在髮際線正下方。一開始不少網友都認為安娜是為了吸引點閱率造假，有網友就說「根本沒有流血、（傷口）也沒有泛紅」，懷疑安娜根本只是用畫的。
不過安娜隨即又再拍影片回應網友的質疑。她表示，雖然大家都懷疑這個刺青的真實性，但她「真的做到了」。安娜說，雖然她也覺得這麼做有點瘋狂，但她認為愛一個人就應該表現出來，讓對方知道。安娜甚至建議男網友說：「如果女友不把你的名字刺在臉上，那你就該換新女友了」。
其他網友也好奇，要是刺青過後兩人有天分手怎麼辦，安娜則樂觀地說，如果真的分手，她就只好再找一個也叫凱文的男生交往了。雖然安娜正面回擊網友的質疑，不過這樣的舉動還是受到很多網友抨擊，有網友就說安娜應該心理有問題，要凱文「快逃」，還有人說安娜根本是戀愛妄想症，未來絕對會後悔。
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