快訊

批賴清德造謠 徐春鶯提憲法反問「去哪棄國籍」：台灣獨立就棄中國籍

東超／林書豪12分9助攻8籃板 林書緯5三分彈退首爾騎士

桃園民宅嚴重火警 8歲男童與母被救出命危、8旬嬤成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

噁到吐！冰箱拿優格驚見丈夫「罐裝蝌蚪」 妻知原因後卻超嗨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名澳洲女子分享了一段不尋常的經歷。示意圖／ingimage
一名澳洲女子分享了一段不尋常的經歷。示意圖／ingimage

俗話說「一日之計在於晨」，然而一名澳洲女子的美好時光卻被丈夫的奇異行為毀了！據外媒報導，該名女子起床後，計畫享用自己最喜歡的優格，沒想到一打開冰箱，卻發現丈夫的「罐裝蝌蚪」，讓她受不了衝到浴室爆吐。

據《鏡報》報導，澳洲一名女子分享一段不尋常的經歷。她表示，某天早上到冰箱取優格時，卻發現一罐丈夫的精液，而且就擺在優格旁邊。這樣的畫面讓女子難以置信，震驚丈夫完全沒有把罐子放在隱密的地方，而是大喇喇地放在一打開冰箱就馬上能看見的地方。

雖然該名女子一開始鎮定地拿出優格，照常享用早餐。但畫面揮之不去，即使不斷告訴自己已經是三個孩子的媽、有什麼大風大浪沒見過，她最終仍然承受不住，跑去浴室吐了。

據報導，該名女子詢問丈夫得知原因後卻感到興奮，因為這代表「避孕之旅」已近尾聲。由於該對夫妻不想再生小孩，經討論後，決定讓丈夫做結紮手術，「我們覺得能夠在不擔心會懷孕的情況下保持親密，感覺會很棒」。當時是術後第12周，為了確認結紮手術是否有效，她的丈夫才將精液放入冰箱。

該名女子表示，根據醫生的說法，術後至少要射精20次，或等待約三個月後才能進行無保護措施的性行為，同時也要提前進行精液分析，以檢查手術是否有效。然而，把樣本放進冰箱的行為是否正確，似乎也有答案。報導指出，該名女子進一步了解輸精管切除術後護理，才發現丈夫應該在射精後盡快將樣本送到實驗室，而不是放在家中冰箱。

結紮 性行為 避孕 丈夫 冰箱 懷孕

延伸閱讀

拍內衣廣告被退學！日女高中生轉戰寫真界 曬火辣泳裝照反被酸「活該」

台灣客大鬧南韓旅店「房間灑滿尿」 業者賠7千還吞1顆星負評...韓網炸鍋

魔鏡？新娘「雙鏡倒影不同」嚇吐 專家揭驚人謎底：機率百萬分之一

相關新聞

噁到吐！冰箱拿優格驚見丈夫「罐裝蝌蚪」 妻知原因後卻超嗨

俗話說「一日之計在於晨」，然而一名澳洲女子的美好時光卻被丈夫的奇異行為毀了！據外媒報導，該名女子起床後，計畫享用自己最喜歡的優格，沒想到一打開冰箱，卻發現丈夫的「罐裝蝌蚪」，讓她受不了衝到浴室爆吐。...

魔鏡？新娘「雙鏡倒影不同」嚇吐 專家揭驚人謎底：機率百萬分之一

日前一名英國新娘試穿婚紗時，意外拍到一張詭異的照片，畫面中兩面鏡子所呈現的倒影，與她實際上擺拍的動作有所不同，讓她嚇到在街邊乾嘔...

影／愛到卡慘死！女將男友名字刺額頭 網友酸：絕對後悔

國外一名女子跟男友陷入熱戀，竟然決定在額頭上刺下男友的名字以表愛意，她將刺青過程的影片上傳網路，引來不少網友留言討論。

太噁心！清潔工麵包吐口水、噴精液拿給學生吃 多名學童不適家長失聲痛哭

美國紐澤西州一名小學清潔人員，除了在盛裝食物的兒童餐具和麵包上塗抹自身穢物並亂噴漂白水外，還用來解決自己的「生理需求」，導致多名學童出現腹痛和嘔吐的情況。事件爆發後，該名清潔人員已經遭到逮捕，並面臨重傷害、嚴重不當行為和危害兒童福利等多項罪名指控，目前在坎伯蘭郡監獄服刑。

有口福！新潟中學營養午餐「一人一整隻松葉蟹」 軟嫩甘甜蟹肉讓學生大讚

11月是日本捕撈松葉蟹的季節，平常想吃到新鮮美味的松葉蟹，價格自然也不在話下。不過在松葉蟹產地之一的日本新潟，地方政府最近和漁業者合作，讓每位學生在營養午餐時，都能品嚐到名產松葉蟹，讓同學們是大飽口福。

公園活春宮影片瘋傳！男女露屁股激戰 見小孩走近也不停

社交平台「X（前稱Twitter）」近日瘋傳1段公園活春宮影片，指哥倫比亞有男女在足球場附近公園裏公然性交，其間有小孩迎面走來，但2人都未有停下繼續「運動」。事件引來當地居民公憤，網友看過影片批評2人行為離譜。根據當地法例，2人在公眾地方進行性行為屬違法，可被罰款逾百萬比索（約60萬新台幣）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。