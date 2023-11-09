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這年頭什麼都要省！宜得利聖誕樹「剖半」裝飾開賣 氣氛不減更好擺

聯合新聞網／ 綜合報導
宜得利推出「剖半」的聖誕樹商品，獲得網友好評。圖擷自twitter
宜得利推出「剖半」的聖誕樹商品，獲得網友好評。圖擷自twitter

年底聖誕節慶即將到來，每當慶祝聖誕節時，少不了要有聖誕樹的裝飾。但如果真的要買一顆聖誕樹擺著，不只價格昂貴，該怎麼清出能夠擺放的空間，也是另一個問題。近來日本知名家具廠商宜得利，就設計出一款特別的聖誕樹，一次解決這兩者煩惱。

根據日本媒體「女性自身」報導，近來聖誕佳節將至，宜得利推出一款「半聖誕樹（ハーフツリー）」。一般聖誕樹都是呈錐體形狀，然而這款聖誕樹，卻以從側邊剖一半的方式設計。只要靠著牆邊擺放等方式，佔去的空間更小，且一樣能帶來氣氛。

因為省去一半材料，這棵「半聖誕樹」的價格相當親民。高120公分的款式只要3990日圓（約相當於新台幣847元），而高180公分的則售價5990日圓（約相當於新台幣1271元），減輕荷包的負擔。

許多網友紛紛表示「這個好有趣，確實放在牆邊就可以了」、「一般聖誕樹要清理時超麻煩的，這個點子真的不錯」、「宜得利的聖誕樹太聰明了」、「不拘泥於常識的發想和創造力」、「想到的人是天才嗎」、「黏在鏡子上看起來就是整棵了」、「感覺下次會出個1/4造型的」。

聖誕節 宜得利

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