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太噁心！清潔工麵包吐口水、噴精液拿給學生吃 多名學童不適家長失聲痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐澤西州一名小學清潔人員，除了在盛裝食物的兒童餐具和麵包上塗抹自身穢物並亂噴漂白水外，還用來解決自己的「生理需求」，導致多名學童出現腹痛和嘔吐的情況。 示意圖／ingimage
美國紐澤西州一名小學清潔人員，除了在盛裝食物的兒童餐具和麵包上塗抹自身穢物並亂噴漂白水外，還用來解決自己的「生理需求」，導致多名學童出現腹痛和嘔吐的情況。 示意圖／ingimage

美國紐澤西州一名小學清潔人員，除了在盛裝食物的兒童餐具和麵包上塗抹自身穢物並亂噴漂白水外，還用來解決自己的「生理需求」，導致多名學童出現腹痛和嘔吐的情況。事件爆發後，該名清潔人員已經遭到逮捕，並面臨重傷害、嚴重不當行為和危害兒童福利等多項罪名指控，目前在坎伯蘭郡監獄服刑。

根據外媒「NBC新聞」報導，現年25歲的喬凡尼·因佩利澤理（Giovanni Impellizzeri），原是伊莉莎白摩爾學校（Elizabeth Moore School）的清潔人員。他因為涉嫌利用唾液、尿液、精液和排泄物來污染學校廚房的食物與餐飲器具，而遭到逮捕起訴。除此之外，他還在盛裝食物給學童享用的前一刻，在器皿表層噴灑漂白劑，其「危害學生的意圖」非常明顯。

一位名叫比安卡·皮爾斯（Bianca Pierce）的家長悲痛表示，「我嚇得摀住嘴巴並且大聲痛哭」，她接受媒體訪問時說，「我簡直說不出話來！怎麼會有人在學校做出如此噁心脫序的行為，這要我如何相信孩子所就讀的學校是否處在一個安全友善的環境？我的心像被刀刺透一般難受」。也有家長透露，家中孩子先前曾出現腹瀉、嘔吐等情形，起初以為只是吃壞肚子，如今真相大白後感到相當震驚。

根據調查，因佩利澤理很常利用上班時間，在某個電報群組上傳具有干擾性的影片。同時，紐澤西州警方也接獲大量的視頻截圖和影片，畫面內容顯示因佩利澤理會利用校園裡的物品來自慰，而這麼做恐怕對學生的福祉造成影響。

校方表示，因佩利澤理是2019年9月到職，不過目前並不清楚他究竟是近期才做出上述這些噁心的舉動，還是從很久以前就開始了，呼籲家長若學生有出現身體不適跡象，務必盡速就醫。

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