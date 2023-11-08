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有口福！新潟中學營養午餐「一人一整隻松葉蟹」 軟嫩甘甜蟹肉讓學生大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
為推廣在地特產，日本新潟縣村上市提供中學生營養午餐一人一隻松葉蟹試吃。圖擷自youtube
為推廣在地特產，日本新潟縣村上市提供中學生營養午餐一人一隻松葉蟹試吃。圖擷自youtube

11月是日本捕撈松葉蟹的季節，平常想吃到新鮮美味的松葉蟹，價格自然也不在話下。不過在松葉蟹產地之一的日本新潟，地方政府最近和漁業者合作，讓每位學生在營養午餐時，都能品嚐到名產松葉蟹，大飽口福。

根據日本媒體「NHK」報導，為了讓在地學子能更瞭解地方海產，新潟地方漁業協會以及市政府等單位協議，將在村上市內的中學進行試吃。村上市岩船中學最近每位學生就分到「一人一整隻」松葉蟹當午餐，還有鮟鱇魚燉煮的魚湯。

現場並有專人解說，該怎麼處理松葉蟹的殼。不少學生在這個環節，陷入了一點苦戰，不過最終還是有品嚐到美味的松葉蟹。儘管是在地特產，但有些人是第一次吃到，也有人已經吃過。不過大家都一致認同有著口感軟嫩、肉質甘甜的蟹肉，吃起來相當美味。

新潟漁業協同組合岩船港支所的所長伴田航表示，看到大家都說好吃，自己也覺得很高興，未來打算提供孩子們更多美味的海產食材。而松葉蟹的捕撈已經從上個月開始逐漸解禁，未來村上市在地的漁港，也有望提供更多漁貨。

日本 營養午餐 螃蟹

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