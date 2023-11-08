公園活春宮影片瘋傳！男女露屁股激戰 見小孩走近也不停
社交平台「X（前稱Twitter）」近日瘋傳1段公園活春宮影片，指哥倫比亞有男女在足球場附近公園裏公然性交，其間有小孩迎面走來，但2人都未有停下繼續「運動」。事件引來當地居民公憤，網友看過影片批評2人行為離譜。根據當地法例，2人在公眾地方進行性行為屬違法，可被罰款逾百萬比索（約60萬新台幣）。
綜合當地媒體報導，事發11月2日晚上7時許，地點在哥倫比亞巴蘭基亞（Barranquilla）索萊達市（Soledad）1個足球場附近公園。
網上流傳影片長12秒，見到男方坐在凳上，女方則跨坐男方身上動作激烈，更露出臀部。其間1名黃衣小孩迎面走來，但2人未有停下，繼續「運動」。
2人「活春宮」過程被路人拍下，11月3日上載到「X」至今已有超過54萬人次瀏覽。網友看後批評2人行為離譜有傷風化，「瘋狂」、「小朋友走過都不理會？」、「公園有很多小孩，太過份」、「人類與禽獸的差異」、「去酒店有這麼難嗎？」，
報導指出，根據當地法例，在公眾地方進行性行為屬違法，每人需罰款533,000比索（約30萬新台幣），意味2人可能共需支付1,066,000比索（約60萬新台幣）罰款。
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文章授權轉載自《香港01》
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