文化衝擊？陸人在日本澡堂見「這幕」超震驚 知情人指正常：少見多怪

不少人會選擇出國旅遊，但到了各個國家，也需要入境隨俗、尊重他們的民俗風情。一位大陸網友在小紅書上指出，自己近日到日本旅遊時，竟然看到爸爸帶著女兒進了男澡堂，媽媽則帶著男孩走進女澡堂，令他十分震驚，直呼「既然是夫妻兩個人，為啥不帶小朋友進應該進的浴室」。貼文一出引起討論，有知情人回覆「日本公共浴池是允許6歲以下共浴的」，也有人要原PO「少見多怪」。

一位大陸網友在小紅書上發文，表示自己最近在日本京都旅遊，而他在旅館的公共澡堂泡澡時，碰到一對日本夫妻帶著兩個小孩，未料他們走進澡堂時，竟然是「爸爸帶著女孩進了男浴室，媽媽帶著男生進了女浴室」，原PO見此感到十分震驚。他指出，這一家人大大方方的，沒有任何思想包袱，但「既然是夫妻兩個人，為啥不帶小朋友進應該進的浴室，要刻意分開進」，並表示澡堂是公共場合，「隔壁女浴室去一個5歲男生，不知道其他人是啥感覺，非常不能理解」。

貼文發布後引起討論，有網友認同原PO，直稱「哪裡正常了，問日本人也不可能故意反性別帶進去啊」、「哇塞！這還不趕緊跟人家鬧呀？小男孩都有性意識了，這種能忍？」、「是不是重組家庭，要不真是有點無法理解呢」、「日本就是文明，你看多包容啊」、「看到有本書寫女兒長大了爸爸就不能一起泡澡了，爸爸因此還有點失落」。

不過也有知情網友回覆，表示這是日本人的習慣，「日本公共浴池都是允許6歲以下共浴的，一般會有布告」、「12歲以下一家人一起洗澡的，我們住日本民宿就是這樣安排的」、「為什麽要用國內的眼光看待另一個國家呢？」、「日本的浴室是分時間段男女浴室互換的，所以男女設施都有小便池」、「日本這邊溫泉規定小朋友未滿一年級是可以進男女浴室，一年級以上就不允許了」、「這有啥奇怪的，德國浴室裡媽媽帶個10多歲的男童都很正常，文化衝突罷了」、「聽說大概小學3年級左右開始青春期就要避開了，我本人是不能太接受這樣的設定，但是尊重他們的習慣」、「少見多怪，見識少了別啥都嘰嘰喳喳的」、「不理解也要接受現實，這個世界是多彩多樣多元的」。