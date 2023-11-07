結婚10年發現老公當年追求自己幕後真相 女子崩潰想離婚

國外一名女子和丈夫結婚多年，沒想到日前卻意外發現，丈夫當年追求她根本只是因為跟同事打賭「可以贏得她的第一次」，讓女子氣到想要離婚。

據《亞特蘭大黑星報》（Atlanta Black Star）報導，這名不具名的女子投稿表示，10年前自己20幾歲的時候在客服中心工作，認識了現在的另一半。她在文中提到，自己是牧師的女兒，當時還保有童貞；這件事不小心在辦公室傳開來，原本女子以為自己會因此被排擠，沒想到卻反而吸引很多追求者。

她表示，當時在眾多追求者中，她都看不上眼，只有一個人跟別人不一樣，就是她現在的丈夫。兩人交換電話以後，常常花好幾個小時聊天，但並沒有逾矩的行為。後來女子嫁給丈夫，過著快樂的婚姻生活。

某次兩人和之前在客服中心的同事聚會，女子無意間聽見同事說，當年辦公室的人都在打賭誰能「睡到她（指女子）」，女子的丈夫也跟著一起打賭。她回家後質問丈夫，對方也坦承當年的確有跟同事打賭，不過強調當下只是男生之間開玩笑，後來他真正的愛上女子，也不後悔結婚。

雖然丈夫表明心意，但女子卻感到生氣又噁心。她沒想到丈夫會結婚，只為了「贏走她的第一次」，兩人大吵一架，女子考慮離婚，於是投稿詢問意見。

不少網友看完都認為，畢竟已經10年，丈夫應該是真的有感情，應該沒有人會為賭注維持10年的婚姻。有人就說如果婚姻互動良好，實在沒必要為10年前的事鬧離婚，不過也有網友說自己一定會超級生氣，要女子好好思考離婚的事。