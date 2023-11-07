快訊

美麗島公布新民調！不論有無郭台銘 侯友宜支持度皆領先柯文哲

「X JAPAN」成員罹癌過世享年55歲 病情快速惡化來不及告知隊友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邀伴娘共度春宵！新婚夫妻揪閨密「入洞房」 曝舒服體驗：讓紀念日更難忘

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一對熱衷於交換伴侶的夫妻在節目上分享，兩人在新婚夜將一位伴娘帶進臥室「翻雲覆雨」，並認為這場3人行的性愛經驗，讓紀念日「變得更加難忘」。情境示意圖。圖／Ingimage
英國一對熱衷於交換伴侶的夫妻在節目上分享，兩人在新婚夜將一位伴娘帶進臥室「翻雲覆雨」，並認為這場3人行的性愛經驗，讓紀念日「變得更加難忘」。情境示意圖。圖／Ingimage

發現「伴娘和自己的丈夫在同一張床上」，對新娘來說想必是一場惡夢，但對英國一對熱衷於交換伴侶的夫妻來說，則是一場「舒服又自在的體驗」。這對夫妻在節目上透露，兩人在新婚夜將一位伴娘帶進臥室「翻雲覆雨」，並認為這場3人行的性愛經驗，讓紀念日「變得更加難忘」。

根據外媒「鏡報」報導，來自英國的凱蒂（Katey）和丹（Dan）是一對夫妻，兩人在近日登上「愛，不批判（Love Don't Judge）」節目，分享新婚第一晚的特殊體驗——「邀請伴娘共度春宵」。憶起新婚當晚，身為新娘的凱蒂表示，他們將一位伴娘帶進臥室，「我們喝了幾杯酒後，和她來了一場3人行，而這真的很有趣」，凱蒂解釋道，這位伴娘是自己最要好的閨密之一，「所以非常自在、舒服」。

夫妻倆一致認為，這種「情趣」讓兩人的關係更加緊密，丹也補充表示，這場性愛體驗讓本就意義非凡的紀念日「變得更令人難忘」。但他們的價值觀並未被所有人認同，凱蒂的家人得知事情的來龍去脈後，不僅認為兩人的行為「令人作嘔」，更拒絕出席婚禮

凱蒂和丹是一對夫妻，兩人在近日登上「愛，不批判（Love Don't Judge）」節目，分享新婚第一晚的特殊體驗——「邀請伴娘共度春宵」。圖／截自LOVE DON'T JUDGE影片
凱蒂和丹是一對夫妻，兩人在近日登上「愛，不批判（Love Don't Judge）」節目，分享新婚第一晚的特殊體驗——「邀請伴娘共度春宵」。圖／截自LOVE DON'T JUDGE影片

值得一提的是，凱蒂和丹在婚前就熱衷於這種開放式的關係，並在一次交換伴侶的過程，認識了克莉絲提（Kirsty）和湯姆（Tom），4人在床事上一拍即合，成為了「好友兼砲友」，湯姆以「就像普通的友誼，但多了另一種『好處』」形容4人的好交情，凱蒂和丹結婚時，甚至也邀請了克莉絲提做伴娘。

克莉絲提和湯姆對這段開放式的關係引以為傲，並且相信和其他人上床，最終能拉近彼此的距離，克莉絲提也坦言自己「樂於分享丈夫」，表示看到另一半和其他女人在一起不會感到嫉妒，「對我來說，這更像是一個小小的驕傲時刻」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凱蒂和丹在一次交換伴侶的過程，認識了克莉絲提和湯姆，四人在床事上一拍即合。圖／截自LOVE DON'T JUDGE影片
凱蒂和丹在一次交換伴侶的過程，認識了克莉絲提和湯姆，四人在床事上一拍即合。圖／截自LOVE DON'T JUDGE影片

伴娘 多人 性愛 伴侶 丈夫 英國 婚禮

延伸閱讀

擁驚人資產不怕「麻煩」？Joeman經紀人認損失難估算 網揪1代價：比賠錢慘

好吃到停不了！外國客狂推「1點心」當伴手禮 台灣人皺眉：沒吃過也沒聽過

櫻花妹靠甜美外型騙2500萬元 還出書教人「如何榨乾乾爹錢」

丹麥同事提離職...他查姓氏赫見超驚人家世 網嘆：體驗7年人生

相關新聞

邀伴娘共度春宵！新婚夫妻揪閨密「入洞房」 曝舒服體驗：讓紀念日更難忘

發現「伴娘和自己的丈夫在同一張床上」，對新娘來說想必是一場惡夢，但對英國一對熱衷於交換伴侶的夫妻來說，則是一場「舒服又自在的體驗」。這對夫妻在節目上透露…

結婚10年發現老公當年追求自己幕後真相 女子崩潰想離婚

國外一名女子和丈夫結婚多年，沒想到日前卻意外發現，丈夫當年追求她根本只是因為跟同事打賭「可以贏得她的第一次」，讓女子氣到想要離婚。

櫻花妹靠甜美外型騙2500萬元 還出書教人「如何榨乾乾爹錢」

日本一名女子靠著自己甜美的外表吸引「乾爹」（Sugar daddy）資助，不僅如此還出書教人如何「榨乾乾爹」，最後遭到警方逮捕。

影／他加油忘拔油槍直接開走 網友全笑翻：以後不怕沒油了

你累了嗎？澳洲一名駕駛日前到加油站加油，神經超大條的他忘記油槍沒拔就直接開走，沿路油槍就插在加油孔隨著車子的震動搖晃，讓其他網友看傻了眼，拍影片上傳網路。

人妻超市打工出軌已婚同事 正宮直球對決揭難堪真相

外遇事件的發生，往往都會牽動夫妻的敏感神經。如果處理不好，最終很可能會走上離婚一途。近來日本媒體，就報導了一則有相關爭議的感情糾紛。

想不想吃大人的糖果？美國兒童的「大麻誤食危機」

2021年6月，一位住在美國佛羅里達州的母親麥考伊（Morgan McCoy），發現她6歲的女兒和朋友游泳後昏迷不醒，送醫後得知女兒當日不小心吃到朋友家長遺忘在房間、含有大麻成分的糖果。然而，這個案件並非美國首例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。