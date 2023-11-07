邀伴娘共度春宵！新婚夫妻揪閨密「入洞房」 曝舒服體驗：讓紀念日更難忘

發現「伴娘和自己的丈夫在同一張床上」，對新娘來說想必是一場惡夢，但對英國一對熱衷於交換伴侶的夫妻來說，則是一場「舒服又自在的體驗」。這對夫妻在節目上透露，兩人在新婚夜將一位伴娘帶進臥室「翻雲覆雨」，並認為這場3人行的性愛經驗，讓紀念日「變得更加難忘」。

根據外媒「鏡報」報導，來自英國的凱蒂（Katey）和丹（Dan）是一對夫妻，兩人在近日登上「愛，不批判（Love Don't Judge）」節目，分享新婚第一晚的特殊體驗——「邀請伴娘共度春宵」。憶起新婚當晚，身為新娘的凱蒂表示，他們將一位伴娘帶進臥室，「我們喝了幾杯酒後，和她來了一場3人行，而這真的很有趣」，凱蒂解釋道，這位伴娘是自己最要好的閨密之一，「所以非常自在、舒服」。

夫妻倆一致認為，這種「情趣」讓兩人的關係更加緊密，丹也補充表示，這場性愛體驗讓本就意義非凡的紀念日「變得更令人難忘」。但他們的價值觀並未被所有人認同，凱蒂的家人得知事情的來龍去脈後，不僅認為兩人的行為「令人作嘔」，更拒絕出席婚禮。

凱蒂和丹是一對夫妻，兩人在近日登上「愛，不批判（Love Don't Judge）」節目，分享新婚第一晚的特殊體驗——「邀請伴娘共度春宵」。圖／截自LOVE DON'T JUDGE影片

值得一提的是，凱蒂和丹在婚前就熱衷於這種開放式的關係，並在一次交換伴侶的過程，認識了克莉絲提（Kirsty）和湯姆（Tom），4人在床事上一拍即合，成為了「好友兼砲友」，湯姆以「就像普通的友誼，但多了另一種『好處』」形容4人的好交情，凱蒂和丹結婚時，甚至也邀請了克莉絲提做伴娘。

克莉絲提和湯姆對這段開放式的關係引以為傲，並且相信和其他人上床，最終能拉近彼此的距離，克莉絲提也坦言自己「樂於分享丈夫」，表示看到另一半和其他女人在一起不會感到嫉妒，「對我來說，這更像是一個小小的驕傲時刻」。

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